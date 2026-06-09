Švedska trenutno ima ograničene mogućnosti za eksproprijaciju imovine u slučajevima kada vlasništvo može predstavljati sigurnosni rizik

Švedska razmatra oduzimanje imovine koja predstavlja sigurnosni rizik Švedska trenutno ima ograničene mogućnosti za eksproprijaciju imovine u slučajevima kada vlasništvo može predstavljati sigurnosni rizik

Švedska vlada je u ponedjeljak najavila planove za otvaranje mogućnosti oduzimanja imovine koja predstavlja sigurnosnu prijetnju zemlji.

“Kako bi se suzbilo vlasništvo nad nekretninama koje predstavlja sigurnosni rizik, pokreće se istraga koja će predložiti izmjene zakona o eksproprijaciji“, navodi se u saopćenju vlade.

Cilj je omogućiti da vlasnici nekretnina mogu biti prisiljeni prenijeti vlasništvo nad imovinom.

“To znači da će država dobiti novi alat za zaustavljanje onih koji koriste nekretninu, na primjer za planiranje sabotaže ili špijunaže protiv Švedske. Vidimo da postoje situacije u kojima vlasništvo nad imovinom može predstavljati prijetnju našoj zemlji. Zato moramo preispitati zakonodavstvo kako bismo mogli djelovati odlučnije kada je to potrebno“, izjavio je ministar odbrane Pal Jonson.

U saopćenju se podsjeća da Švedska trenutno ima ograničene mogućnosti za eksproprijaciju imovine u slučajevima kada vlasništvo može predstavljati sigurnosni rizik.

Navodi se da će nova istraga analizirati postojeće zakone i predložiti novu svrhu eksproprijacije koja bi omogućila djelovanje protiv nekretnina koje se koriste na način koji predstavlja sigurnosnu prijetnju.