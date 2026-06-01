Švedska pozvala roditelje da ograniče korištenje telefona u blizini djece Agencija za javno zdravstvo tvrdi da navike roditelja da koriste telefone mogu utjecati na razvoj i dobrobit djece

Švedska Agencija za javno zdravstvo u ponedjeljak je pozvala roditelje da smanje korištenje mobilnih telefona u blizini djece, navodeći sve više dokaza da navike odraslih osoba koje koriste telefone mogu negativno utjecati na zdravlje i razvoj djece, javlja Anadolu.

Istraživanje koje je agencija provela pokazalo je da pretjerano korištenje telefona od strane roditelja može ometati interakcije s djecom i povezano je s većom upotrebom telefona među samom djecom, prema švedskom emiteru SVT.

"Ne mislim da ljudi misle da to utječe na djecu u mjeri u kojoj sada znamo da utječe", rekao je ministar socijalnih poslova Jakob Forssmed.

Pozivaju roditelje da odlože svoje mobilne telefone kada provode vrijeme s djecom, osim ako se uređaji ne koriste zajedno s njima.

Preporuke su razvijene nakon što je švedska vlada prošle godine zadužila agenciju da ispita veze između korištenja mobilnih telefona od strane roditelja i dobrobiti djece.

Agencija je ohrabrila porodice da uspostave prostore bez telefona u domu, uključujući spavaće sobe i oko trpezarijskih stolova, kako bi se promovisala interakcija licem u lice.

"Na djecu ne utiče samo ono što odrasli govore, već i ono što odrasli rade", rekla je u saopćenju Helena Frielingsdorf, psihijatrica i istraživačica u Agenciji za javno zdravstvo.

"Stoga, male promjene u svakodnevnom životu mogu napraviti razliku i za interakciju ovdje i sada i za vlastite navike djeteta tokom vremena", dodala je.

Odraslima se savjetuje da sami razviju zdrave navike korištenja ekrana i pažljivo razmotre implikacije na privatnost prije objavljivanja fotografija ili video zapisa svoje djece na internetu.

Nove smjernice se nadovezuju na preporuke izdate 2024. godine za korištenje mobilnih telefona od strane djece, koje su uključivale savjete specifične za uzrast o ograničavanju vremena provedenog pred ekranom.