Švedska najavila vojnu pomoć Ukrajini od 2,7 milijardi dolara, uključujući borbene avione Kijev očekuje prve Gripen avione u roku od deset mjeseci u okviru proširenog sporazuma o odbrambenoj saradnji

Švedska je u četvrtak najavila novi paket vojne pomoći za Ukrajinu vrijedan oko 2,7 milijardi dolara, uključujući planove za donaciju 16 borbenih aviona Saab JAS 39 Gripen C/D te produbljivanje dugoročne odbrambene saradnje između dvije zemlje.

Govoreći zajedno s ukrajinskim predsjednikom Volodimirom Zelenskim u Uppsali, švedski premijer Ulf Kristersson izjavio je da su Ukrajina i Švedska potpisale deklaraciju o proširenju odbrambene saradnje.

“Danas pravimo sljedeći korak. Ukrajinske snage nastavljaju pokazivati izuzetnu otpornost, vještine i odlučnost u odbrani vaše zemlje i naših vrijednosti“, rekao je Kristersson.

Zelenski je rekao da je ovo historijski dan za odnose između dvije zemlje te da će paket značajno ojačati ukrajinsku protivzračnu odbranu i sposobnost zaštite civila u ratu s Rusijom.

Prema njegovim riječima, više od dvije milijarde dolara iz paketa namijenjeno je za avione i povezane oružane sisteme, dok će oko 400 miliona dolara biti usmjereno na proizvodnju dronova.

Ukrajina očekuje da će prve avione dobiti u narednih deset mjeseci, rekao je Zelenski.

Kristersson je naveo da bi isporuke aviona Gripen C/D mogle početi početkom 2027. godine.

U saopćenju kompanije Saab navedeno je da Ukrajina planira nabaviti početnu seriju do 20 novijih modela Gripen pored 16 doniranih aviona, ali je kompanija naglasila da ugovori još nisu potpisani niti su primljene narudžbe.

Švedski borbeni avion Gripen je višenamjenski borbeni avion dizajniran za protivzračnu odbranu i borbene operacije.

Zelenski je rekao da se očekuje da će avioni Gripen C/D biti opremljeni raketama koje mogu potisnuti ruske borbene avione dalje od pozicija s kojih se lansiraju navođene bombe protiv Ukrajine.

On je dodao da je Rusija tokom rata koristila hiljade avionskih bombi, koje su razorile civilna područja i ključnu infrastrukturu u regijama uključujući Donjeck, Lugansk, Harkiv i Sumi.

Saopćenje dolazi u trenutku kada Ukrajina nastavlja tražiti od zapadnih saveznika napredne oružane sisteme kako bi odgovorila na intenzivirane ruske zračne napade i održala pritisak na linijama fronta.