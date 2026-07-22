Šumski požar na jugoistoku Francuske zahvatio više od 2.550 hektara Vatrena stihija u departmanu Var stavljena pod kontrolu, evakuisano oko 400 ljudi, dvije kuće uništene

Šumski požar koji je tokom noći zahvatio departman Var na jugoistoku Francuske spalio je 2.550 hektara površine, a vatrena stihija je stavljena pod kontrolu, saopćile su u srijedu lokalne vlasti.

Vatrogasno-spasilačka služba departmana Var navela je da se požar više ne širi značajno, ali da na požarištu i dalje postoji veliki broj aktivnih žarišta, prenio je francuski emiter BFMTV.

U općini Ponteves požar je uništio dvije kuće. Ranije je iz predostrožnosti evakuisano oko deset kuća, uključujući i one koje su kasnije izgorjele.

Prema posljednjim informacijama prefekture Var, iz pet općina evakuisano je oko 400 stanovnika.

Požar je izazvao i prekid u snabdijevanju električnom energijom za približno 2.300 domaćinstava, uglavnom u općini Cotignac, gdje ekipe rade na otklanjanju kvarova i obnovi napajanja.

Francuska služba za praćenje opasnosti od šumskih požara za srijedu je proglasila vrlo visok rizik od izbijanja požara u departmanima Bouches-du-Rhone, Vaucluse i Gard.

Istovremeno, još 23 francuska departmana, među kojima je i Var, nalaze se pod narandžastim upozorenjem, koje označava visok rizik od šumskih požara.