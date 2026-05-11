Štrajkovi italijanske avijacije poremetili letove širom zemlje, 38 posto otkazano

Štrajkovi italijanske avijacije poremetili su letove širom zemlje u ponedjeljak, a nacionalni avioprevoznik ITA Airways otkazao je oko 38 posto redovnih letova, dok su kontrolori leta, osoblje obezbjeđenja aerodroma i posade aviokompanija organizovali koordinirane štrajkove, javlja Anadolu.

U štrajkove su uključeni zaposleni u ENAV-u, italijanskom provajderu usluga zračne navigacije, čije je osoblje u Kontrolnom centru u Rimu obustavilo operacije od deset do 18 sati po lokalnom vremenu, objavila je novinska agencija ANSA.

Prekid rada direktno je utjecao na većinu letova koji polaze i stižu u centralnu Italiju, kao i na avione koji tranzitiraju kroz italijanski zračni prostor.

Osoblje ENAV-a u Napulju se pridružilo osmosatnom štrajku u istom vremenskom okviru, što je doprinijelo poremećajima u cijeloj avio mreži zemlje.

U Rimu su radnici obezbjeđenja iz ADR Securityja počeli odvojeni četverosatni štrajk od podneva do 16 sati na aerodromima "Leonardo da Vinci-Fiumicino" i "Ciampino".

Uslijed štrajka je došlo do poremećaja sigurnosne provjere putnika i provjere ručnog prtljaga na oba aerodroma.

Na aerodromu Palermo, radnici iz GH Palermo, ASC Handling i Aviapartner Palermo također su organizovali četverosatni štrajk od podneva do 16 sati.

U međuvremenu, piloti i kabinsko osoblje iz EasyJeta pridružili su se osmosatnom štrajku od deset do 18 sati, što je dodatno intenziviralo kašnjenja i otkazivanja letova.