Šteta od iranskih napada na američke baze na Bliskom istoku veća nego što se javno priznaje NBC je objavio da su iranski udari odmazde na američke vojne baze u zemljama Bliskog istoka "mnogo gori nego što je javno priznato i očekuje se da će popravka koštati milijarde dolara"

Iran je nanio "opsežniju" štetu američkim bazama i opremi na Bliskom istoku od početka američkih i izraelskih napada na Iran 28. februara, objavio je NBC News u subotu, pozivajući se na izvore, javlja Anadolu.

U izvještaju se navodi da je šteta od iranskih napada na američke vojne baze u sedam zemalja Bliskog istoka "mnogo gora nego što je javno priznato i očekuje se da će popravka koštati milijarde dolara".

Iran je pogodio desetine ciljeva, uključujući skladišta, komandne štabove, hangare za avione, infrastrukturu za satelitsku komunikaciju, piste, vrhunske radarske sisteme i desetine aviona, navodi se u izvještaju.

Pentagon nije javno detaljno opisao obim štete na američkim vojnim bazama, prema izvještaju, a Centralna komanda SAD-a odbija da komentariše procjene štete u bitkama.

Prema izvještaju, neki republikanski zakonodavci privatno su izrazili nezadovoljstvo visokim zvaničnicima Pentagona zbog odbijanja da pruže informacije o obimu štete ili procjeni troškova popravki.

"Niko ništa ne zna. I to ne zato što se ne pita", citirao je NBC News jednog kongresnog pomoćnika.

"Sedmicama tražimo i ne dobijamo detalje, čak ni dok Pentagon traži rekordno visok budžet."

U izvještaju se spominje da bi šteta i troškovi popravke baza mogli ponovo pokrenuti debatu o prednostima održavanja američkih baza u tako neposrednoj blizini protivnika poput Irana.