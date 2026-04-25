Šteta od iranskih napada na američke baze na Bliskom istoku veća nego što se javno priznaje

Berk Kutay Gökmen
25 April 2026•Ažuriranje: 25 April 2026
Iran je nanio "opsežniju" štetu američkim bazama i opremi na Bliskom istoku od početka američkih i izraelskih napada na Iran 28. februara, objavio je NBC News u subotu, pozivajući se na izvore, javlja Anadolu.
U izvještaju se navodi da je šteta od iranskih napada na američke vojne baze u sedam zemalja Bliskog istoka "mnogo gora nego što je javno priznato i očekuje se da će popravka koštati milijarde dolara".
Iran je pogodio desetine ciljeva, uključujući skladišta, komandne štabove, hangare za avione, infrastrukturu za satelitsku komunikaciju, piste, vrhunske radarske sisteme i desetine aviona, navodi se u izvještaju.
Pentagon nije javno detaljno opisao obim štete na američkim vojnim bazama, prema izvještaju, a Centralna komanda SAD-a odbija da komentariše procjene štete u bitkama.
Prema izvještaju, neki republikanski zakonodavci privatno su izrazili nezadovoljstvo visokim zvaničnicima Pentagona zbog odbijanja da pruže informacije o obimu štete ili procjeni troškova popravki.
"Niko ništa ne zna. I to ne zato što se ne pita", citirao je NBC News jednog kongresnog pomoćnika.
"Sedmicama tražimo i ne dobijamo detalje, čak ni dok Pentagon traži rekordno visok budžet."
U izvještaju se spominje da bi šteta i troškovi popravke baza mogli ponovo pokrenuti debatu o prednostima održavanja američkih baza u tako neposrednoj blizini protivnika poput Irana.