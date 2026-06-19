Podaci Nacionalne jedinice za kontrolu denga groznice (NDCU) pokazuju da su se slučajevi gotovo udvostručili sa oko 5.650 u aprilu na preko 10.600 u prve dvije sedmice juna

Šri Lanka prijavila više od 44.000 zaraženih denga virusom, 28 smrtnih slučajeva ove godine Podaci Nacionalne jedinice za kontrolu denga groznice (NDCU) pokazuju da su se slučajevi gotovo udvostručili sa oko 5.650 u aprilu na preko 10.600 u prve dvije sedmice juna

Šri Lanka je do sada ove godine zabilježila 44.480 slučajeva denga groznice i 28 smrtnih slučajeva, javili su u petak lokalni mediji pozivajući se na zdravstvene vlasti.

Prema riječima konsultantskog ljekara u zajednici dr. Preshile Samaraweere, infekcije su koncentrisane u nekoliko visokorizičnih okruga, uključujući Colombo, Gampahu, Mataru, Kalutaru, Ratnapuru, Galle, Kandy, Hambantota, Kegalle i Kurunegala, prenosi "Daily Mirror".

Pozvala je javnost da ostane na oprezu i preduzme preventivne mjere kako bi se eliminisala mjesta razmnožavanja komaraca, upozoravajući da se denga i dalje širi u više regija.

Dr. Samaraweera je također naglasila važnost ranog traženja medicinske pomoći kada se čini da simptomi smanjuju rizik od teških komplikacija.

Podaci Nacionalne jedinice za kontrolu denga groznice (NDCU) pokazuju da su se slučajevi gotovo udvostručili sa oko 5.650 u aprilu na preko 10.600 u prve dvije sedmice juna, što ukazuje na oštar nedavni porast.

Zvaničnici su rekli da je samo iz glavnog grada Kolomba prijavljeno oko 9.500 slučajeva. Prema zdravstvenim izvorima, pet od 28 prijavljenih smrtnih slučajeva bila su djeca.

Šri Lanka je prijavila više od 50.000 slučajeva denga groznice prošle godine, naglašavajući kontinuirani izazov koji bolest predstavlja u toj ostrvskoj državi.