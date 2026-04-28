Špijunaža u Njemačkoj: Skrivena kamera pratila vojne vozove za Ukrajinu Tužioci sumnjaju da je skrivena kamera pronađena na stanici Minden korištena za praćenje vojnih željezničkih transporta povezanih s Ukrajinom, vjerovatno kao dio planova za sabotažu

Njemački tužioci pokrenuli su istragu o špijunaži nakon otkrivanja skrivene kamere na ključnom željezničkom čvorištu na zapadu zemlje, koje se koristi za vojne transporte prema Ukrajini, sumnjajući na pripreme za sabotažu, prenosi Anadolu.

Javni emiteri WDR i NDR izvijestili su u utorak da su vlasti identifikovale osumnjičenog, državljanina Litvanije za kojeg se vjeruje da je instalirao kameru na željezničkoj stanici Minden, ključnoj tački utovara za njemačke i britanske snage i važnom čvorištu koje podržava istočno krilo NATO-a.

U utorak ujutro istražitelji su pretresli dom osumnjičenog u Detmoldu, potvrdilo je tužilaštvo. Vlasti sumnjaju da je skrivena kamera korištena za nadzor vojnih željezničkih transporta povezanih s Ukrajinom, vjerovatno kao dio planirane sabotaže, navodi se u izvještajima.

Kamera je pronađena u septembru nakon što ju je slučajno uočio uposlenik njemačke željezničke kompanije DB, objavili su mediji. Mali crni uređaj, postavljen na oko 5 metara visine na stubu, imao je lažnu naljepnicu DB-a. Opremljena solarnim panelom, stranom SIM karticom za prenos uživo, noćnim vidom i prostorom za pohranu snimaka, bila je usmjerena prema ranžirnom području gdje se vrši utovar vojnih vozova, rekli su emiterima izvori iz sigurnosnih službi.

Navodi se da istražitelji još nisu pronašli dokaze o tome ko je naručio postavljanje skrivene kamere na stanici. Vlasti sumnjaju da bi ruske obavještajne službe mogle stajati iza toga, izvijestili su emiteri.

Njemačka domaća obavještajna agencija već dugo upozorava da se Moskva sve više oslanja ne samo na profesionalne špijune, već i na regrutovane doušnike i potencijalne sabotere bez obavještajnog iskustva.