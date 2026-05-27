Španski premijer Sanchez pohvalio „usklađenost“ s papom nakon sastanka u Vatikanu Španski premijer ističe zajedničke stavove o miru, migracijama i etičkoj umjetnoj inteligenciji uoči papine posjete

Španski premijer Pedro Sanchez pohvalio se onim što je opisao kao snažnu „usklađenost“ s papom Lavom XIV nakon sastanka u Vatikanu uoči planirane papine posjete Španiji, javlja Anadolu.

Sanchez, koji se javno izjašnjava kao ateista, rekao je da zajednički stavovi Španije i Vatikana odražavaju „agendu čistog zdravog razuma“, uključujući podršku diplomatiji umjesto rata, te „humanistički“ pristup migracijama i umjetnoj inteligenciji.

„Mir se ne gradi projektilima. On se gradi dijalogom i poštovanjem“, kazao je Sanchez, hvaleći papinu posvećenost diplomatiji „tokom ovog teškog vremena“.

Lider španskih socijalista kritikovao je rastuću globalnu vojnu potrošnju dok humanitarna pomoć opada, rekavši da je Španija povećala međunarodnu pomoć za 14% uprkos širim međunarodnim rezovima.

„Španija ne može popuniti prazninu koju su drugi ostavili“, rekao je on, opisujući ovo povećanje kao „apsolutno nedovoljno“, ali kao korak u „pravom smjeru“.

Sanchez je također pohvalio papin fokus na umjetnu inteligenciju i pozdravio njegovu prvu encikliku o ovom pitanju.

„Nijedna tehnologija nije neutralna“, rekao je Sanchez. „Slažemo se da nam je potrebna umjetna inteligencija s humanističkim pogledom.“

O migracijama, Sanchez je kazao da Španija i Katolička crkva dijele uvjerenje da je „dostojanstvo ljudskog bića iznad svega“.

Papa bi trebao posjetiti Španiju od 6. do 12. juna, a očekuju se zaustavljanja u Madridu, Barceloni, Kanarskim otocima i Kataloniji.

Prema Sanchezovim riječima, putovanje će uključivati obraćanje parlamentu u Madridu, posjete fokusirane na migracije na Kanarskim otocima, posjetu zatvoru u Kataloniji, te ceremoniju u bazilici Sagrada Familia u Barceloni.

Sanchez je ukazao i na ono što je opisao kao pozitivnu saradnju između Vlade Španije i Vatikana posljednjih godina, uključujući sporazume o odšteti žrtvama seksualnog zlostavljanja od strane sveštenstva, kao i preimenovanje Doline Cuelgamuros – spomenika u kojem su se nalazili ostaci diktatora Francisca Franca sve dok nisu ekshumirani i premješteni.

Premijer je kasnio na konferenciju za novinare nakon što je dobio najnovije informacije o širenju istrage o korupciji u koju su uključene ličnosti povezane s njegovom Socijalističkom partijom.

On je odbacio pozive za prijevremene izbore i poručio da će vlada sarađivati u tekućim istragama.