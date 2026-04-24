Španski premijer Sanchez odbacuje izvještaj da SAD razmatra suspenziju Madrida iz NATO-a

Španski premijer Pedro Sanchez u petak je odbacio izvještaje da je SAD razmatrao suspenziju Španije iz NATO-a nakon neslaganja oko rata s Iranom.

Reutersov izvještaj citira američkog zvaničnika koji je rekao da je interni email Pentagona iznio moguće mjere protiv saveznika koji nisu podržali američke vojne operacije, uključujući prijedlog usmjeren protiv Španije.

„Ne radimo s emailovima, radimo sa službenim dokumentima i stavovima američke vlade“, rekao je Sanchez.

„Stav Španije je jasan: puna saradnja sa saveznicima, ali uvijek u okviru međunarodnog prava“, dodao je.

Prema Reutersu, interna komunikacija je istraživala opcije za „kažnjavanje“ saveznika NATO-a za koje se smatra da nisu obezbijedili pristup, stacioniranje i prava preleta tokom rata u Iranu.

Španija je odbila da dozvoli da se američke vojne baze na njenoj teritoriji ili njen vazdušni prostor koriste za operacije protiv Irana.

Reuters je izjavio da bi prijedlog o suspenziji Španije vjerovatno imao ograničen operativni uticaj, ali značajne simbolične posljedice. Međutim, NATO ugovor ne sadrži formalnu klauzulu o suspenziji, što mehanizam ostavlja nejasnim.

U e-poruci se također sugerira da Washington razmatra reviziju svog diplomatskog stava o dugogodišnjim evropskim "carskim posjedima", kao što su Falklandska ostrva, teritorija pod kontrolom Velike Britanije, a na koju Argentina polaže pravo.

Predsjednik SAD-a Donald Trump više je puta kritikovao saveznike u NATO-u zbog onoga što je opisao kao nedovoljnu podršku i pokrenuo je mogućnost smanjenja obaveza SAD-a prema savezu.