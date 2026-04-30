Španski premijer Sanchez: Izraelski napad na flotilu je kršenje međunarodnog prava, pozivam EU na djelovanje Španski lider pozvao Evropsku uniju da preduzme konkretne korake nakon izraelskog napada na Globalnu flotilu Sumud

Španski premijer Pedro Sanchez u četvrtak je optužio Izrael da je ponovo prekršio međunarodno pravo presretanjem humanitarne flotile koja je plovila prema Gazi u međunarodnim vodama.

"Izrael ponovo krši međunarodno pravo napadajući civilnu flotilu u vodama koje mu ne pripadaju", napisao je Sanchez u objavi na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.

Dodao je da španska vlada čini sve što je potrebno kako bi zaštitila i pomogla državljanima koji su pritvoreni u ovom incidentu. Prema izvorima Ministarstva vanjskih poslova, među pritvorenima je oko 30 španskih državljana, a oko 20 njih je iz Katalonije.

Sanchez je rekao da je potrebno dodatno djelovanje na nivou Evropske unije.

"EU mora odmah suspendovati sporazum o pridruživanju i zahtijevati da izraelski premijer Benjamin Netanyahu poštuje zakon naših mora", zaključio je.

Izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da su pomorske snage presrele i zaplijenile više od 20 brodova Globalne flotile Sumud u međunarodnim vodama Sredozemnog mora i pritvorile oko 175 aktivista. Napad se dogodio stotinama nautičkih milja (više od 1.000 kilometara) od Izraela.

Flotila, koja prevozi humanitarnu pomoć, isplovila je prije dvije sedmice iz italijanskog ostrva Sicilija, s 58 brodova, s ciljem da probije višegodišnju izraelsku blokadu Gaze.

Izrael je od 2007. godine uveo strogu blokadu Gaze, ostavljajući 2,4 miliona stanovnika na ivici gladi.

U oktobru 2023. godine Izrael je pokrenuo dvogodišnju vojnu ofanzivu na Gazu, u kojoj je ubijeno više od 72.000 ljudi, ranjeno preko 172.000, te prouzrokovano ogromno razaranje širom opkoljene teritorije.