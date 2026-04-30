Španski premijer Sanchez: Izraelski napad na flotilu je kršenje međunarodnog prava, pozivam EU na djelovanje

Beyza Binnur Dönmez
30 April 2026•Ažuriranje: 30 April 2026
Španski premijer Pedro Sanchez u četvrtak je optužio Izrael da je ponovo prekršio međunarodno pravo presretanjem humanitarne flotile koja je plovila prema Gazi u međunarodnim vodama.
"Izrael ponovo krši međunarodno pravo napadajući civilnu flotilu u vodama koje mu ne pripadaju", napisao je Sanchez u objavi na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
Dodao je da španska vlada čini sve što je potrebno kako bi zaštitila i pomogla državljanima koji su pritvoreni u ovom incidentu. Prema izvorima Ministarstva vanjskih poslova, među pritvorenima je oko 30 španskih državljana, a oko 20 njih je iz Katalonije.
Sanchez je rekao da je potrebno dodatno djelovanje na nivou Evropske unije.
"EU mora odmah suspendovati sporazum o pridruživanju i zahtijevati da izraelski premijer Benjamin Netanyahu poštuje zakon naših mora", zaključio je.
Izraelsko Ministarstvo vanjskih poslova saopćilo je da su pomorske snage presrele i zaplijenile više od 20 brodova Globalne flotile Sumud u međunarodnim vodama Sredozemnog mora i pritvorile oko 175 aktivista. Napad se dogodio stotinama nautičkih milja (više od 1.000 kilometara) od Izraela.
Flotila, koja prevozi humanitarnu pomoć, isplovila je prije dvije sedmice iz italijanskog ostrva Sicilija, s 58 brodova, s ciljem da probije višegodišnju izraelsku blokadu Gaze.
Izrael je od 2007. godine uveo strogu blokadu Gaze, ostavljajući 2,4 miliona stanovnika na ivici gladi.
U oktobru 2023. godine Izrael je pokrenuo dvogodišnju vojnu ofanzivu na Gazu, u kojoj je ubijeno više od 72.000 ljudi, ranjeno preko 172.000, te prouzrokovano ogromno razaranje širom opkoljene teritorije.