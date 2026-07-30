Situacija u Avili i Madridu spuštena na drugi operativni nivo, nastavljeni napori na sprečavanju ponovnog izbijanja vatre

Španski premijer proglasio kraj vanrednog stanja zbog šumskih požara u Avili i Madridu Situacija u Avili i Madridu spuštena na drugi operativni nivo, nastavljeni napori na sprečavanju ponovnog izbijanja vatre

Španski premijer Pedro Sanchez u četvrtak je objavio kraj nacionalnog vanrednog stanja koje je bilo uvedeno zbog velikih šumskih požara u pokrajinama Avila i Madrid.

Sanchez je, obraćajući se iz Naprednog komandnog centra u Avili, saopćio da je vanredno stanje u Avili i Madridu okončano te da je situacija spuštena na drugi operativni nivo, javio je list “El Pais“.

Istakao je da je odgovor na šumske požare koji su zahvatili velike dijelove zemlje bio razumno uspješan i efikasan.

Iako su požari u Avili i Madridu stabilizovani, u četvrtak su nastavljeni napori na njihovom potpunom stavljanju pod kontrolu, zajedno s još jednim stabilizovanim požarom u Toledu, kako bi se spriječilo ponovno aktiviranje vatre uoči novog toplotnog vala koji se očekuje u zemlji.