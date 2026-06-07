Hvala vam što ste podigli svoj glas, rekao je Pedro Sanchez nakon govora palestinskog aktiviste prije glavnog nastupa Gorillaz-a

Španski premijer prisustvovao propalestinskom muzičkom festivalu Hvala vam što ste podigli svoj glas, rekao je Pedro Sanchez nakon govora palestinskog aktiviste prije glavnog nastupa Gorillaz-a

Španski premijer Pedro Sanchez prisustvovao je u subotu muzičkom festivalu Primavera Sound u Barceloni, događaju koji je posljednjih godina postao poznat po otvorenoj podršci Palestincima i kritikama izraelskog rata u Gazi, javlja Anadolu.

Između koncerata, Sanchez je prisustvovao glavnom nastupu britanskog benda Gorillaz, kojem je prethodio govor palestinskog aktiviste Araba Barghoutija, sina zatvorenog palestinskog političkog lidera Marwana Barghoutija.

Obraćajući se okupljenima, Barghouti se zahvalio Barceloni i njenim stanovnicima na podršci Palestincima. Posjetioci festivala odgovorili su skandiranjem "Slobodna Palestina".

Nakon događaja, Sanchez je podijelio video govora na Instagramu i napisao: "Hvala vam što ste podigli svoj glas."

Na festivalskom prostoru je bio postavljen i veliki osvijetljeni znak "Ne ratu", dok su organizatori isticali poruke koje pozivaju na mir i solidarnost tokom cijelog događaja.

Primavera Sound sve više uključuje propalestinski aktivizam u svoj program. Prošle godine, festival je instalirao Unsilence Gaza, tunel od 15 metara koji simulira zvukove bombardovanja u Gazi kako bi podigao svijest o sukobu.

Sanchez je prisustvovao festivalu zajedno sa svojom suprugom Begonom Gomez i katalonskim regionalnim predsjednikom Salvadorom Illom, te se sastao s muzičarima i organizatorima, uključujući frontmena Gorillaza Damona Albarna.

U objavi na društvenim mrežama nakon događaja, Sanchez je pohvalio Primavera Sound kao "mnogo više od muzike" i zahvalio organizatorima na njihovoj posvećenosti "miru, solidarnosti i kulturi koja nas okuplja".

Opozicione ličnosti u Madridu kritikovale su Sancheza što je prisustvovao festivalu istog dana kada je papa Lav XIV stigao u špansku prijestolnicu, iako je premijer ranije tog dana pozdravio papu.

Španija je jedna od najglasnijih evropskih kritičara izraelske vojne kampanje u Gazi, a Sanchez je više puta pozivao na veći međunarodni pritisak na Izrael i snažniju podršku palestinskim pravima.