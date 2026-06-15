„Slavimo. Ali ne zaboravimo. I konačno naučimo da je rat neuspjeh“, poručio je Pedro Sanchez

Španski premijer pozdravio sporazum SAD-a i Irana kao kraj „besmisla“, kaže da označava novu eru na Bliskom istoku „Slavimo. Ali ne zaboravimo. I konačno naučimo da je rat neuspjeh“, poručio je Pedro Sanchez

Španski premijer Pedro Sanchez izjavio je u ponedjeljak da bi novonajavljeni mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao označiti kraj „besmisla“ i početak nove ere na Bliskom istoku.

„Vjerujemo da će mirovni sporazum najavljen danas pomoći da se okonča ovaj besmisao, da će ga sve strane poštovati i da će tako označiti početak nove ere na Bliskom istoku“, rekao je Sanchez putem društvene mreže X, sa sjedištem u SAD-u.

Podsjetio je na posljedice sukoba u Iranu, navodeći više od 7.400 poginulih i razaranje stotina kuća, škola i bolnica.

Dodao je da je sukob doveo i do širokog rasta cijena te milijardi eura gubitaka za Evropu.

„Slavimo. Ali ne zaboravimo. I konačno naučimo da je rat neuspjeh. Dijalog i diplomatija jedini su put naprijed“, dodao je Sanchez.