Španski premijer pozdravio sporazum SAD-a i Irana kao kraj „besmisla“, kaže da označava novu eru na Bliskom istoku

İlayda Çakırtekin
15. juni 2026.•Ažuriranje: 15. juni 2026.
Španski premijer Pedro Sanchez izjavio je u ponedjeljak da bi novonajavljeni mirovni sporazum između Sjedinjenih Američkih Država i Irana mogao označiti kraj „besmisla“ i početak nove ere na Bliskom istoku.
„Vjerujemo da će mirovni sporazum najavljen danas pomoći da se okonča ovaj besmisao, da će ga sve strane poštovati i da će tako označiti početak nove ere na Bliskom istoku“, rekao je Sanchez putem društvene mreže X, sa sjedištem u SAD-u.
Podsjetio je na posljedice sukoba u Iranu, navodeći više od 7.400 poginulih i razaranje stotina kuća, škola i bolnica.
Dodao je da je sukob doveo i do širokog rasta cijena te milijardi eura gubitaka za Evropu.
„Slavimo. Ali ne zaboravimo. I konačno naučimo da je rat neuspjeh. Dijalog i diplomatija jedini su put naprijed“, dodao je Sanchez.