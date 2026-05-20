Madrid najavio da će tražiti hitno uvođenje evropskih sankcija nakon neprihvatljivog tretmana španskih i drugih državljana

Španski premijer Pedro Sanchez osudio postupanje izraelskog ministra Ben-Gvira prema aktivistima flotile za Gazu Madrid najavio da će tražiti hitno uvođenje evropskih sankcija nakon neprihvatljivog tretmana španskih i drugih državljana

Španski premijer Pedro Sanchez izjavio je da su neprihvatljivi snimci izraelskog ministra nacionalne sigurnosti Itamara Ben-Gvira, na kojima se, kako je naveo, ponižavaju članovi međunarodne flotile za podršku Gazi.

"Slike ministra Izraela Ben-Gvira, koji ponižava članove međunarodne flotile zbog podrške Gazi, su neprihvatljive“, napisao je Sanchez na društvenim mrežama.

On je poručio da Španija neće tolerisati loše postupanje prema svojim građanima.

"Nećemo tolerisati da bilo ko zlostavlja naše građane", naveo je španski premijer.

Podsjetio je da je još u septembru najavio zabranu ulaska na teritoriju Španije za ovog člana izraelske vlade te dodao da će Madrid sada pokrenuti inicijativu u Briselu kako bi se te mjere hitno podigle na nivo cijele Evropske unije.

"Sad ćemo u Briselu nastojati da se ove sankcije hitno prošire na evropski nivo", poručio je Sanchez.

Reakcija je uslijedila nakon što je izraelski ministar nacionalne sigurnosti i koalicijski partner premijera Benjamina Netanyahua Itamar Ben-Gvir objavio video s natpisom "Dobrodošli u Izrael", prikazujući pritvorene aktiviste, koje su izraelske snage zarobile u međunarodnim vodama, vezane kablovskim vezicama i prisiljene da kleče.

Humanitarna Globalna flotila Sumud saopćila je u utorak da je svih 50 plovila u njenom konvoju pomoći zaplijenio Izrael. Zajedno su prevozili 428 ljudi iz 44 zemlje nakon što su isplovili iz Marmarisa u Turskoj, u novom pokušaju da probiju nezakonitu izraelsku blokadu Pojasa Gaze koja traje od 2007. godine.