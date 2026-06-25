Sva moja podrška i podrška Španije ide narodu Venecuele nakon razornih zemljotresa ove večeri, rekao je Sanchez

Španski premijer izrazio punu podršku narodu Venecuele nakon zemljotresa Sva moja podrška i podrška Španije ide narodu Venecuele nakon razornih zemljotresa ove večeri, rekao je Sanchez

Španski premijer Pedro Sanchez u četvrtak je izrazio punu podršku narodu Venecuele nakon smrtonosnih zemljotresa koji su tokom noći pogodili tu zemlju.

"Sva moja podrška i podrška Španije ide narodu Venecuele nakon razornih zemljotresa ove večeri. Naše misli su uz žrtve i njihove porodice", napisao je Sanchez na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.

Vršiteljica dužnosti predsjednice Venecuele Delcy Rodriguez proglasila je kasno u srijedu vanredno stanje na nacionalnom nivou nakon što je snažan niz zemljotresa pogodio sjevernu karipsku obalu zemlje, uzrokujući veliku materijalnu štetu i pokrećući upozorenja i savjete na opasnost od cunamija širom regije.

Najmanje 32 osobe su poginule, a oko 700 je povrijeđeno u nizu snažnih zemljotresa, objavila je Rodriguez rano u četvrtak.