Španski ministar vanjskih poslova zagovarao priznanje palestinske države tokom posjete Berlinu Priznanje države Palestine je gotovo jedini alat koji međunarodna zajednica ima za zaštitu rješenja dvije države, rekao je Jose Manuel Albares

Španski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares u srijedu je oštro kritikovao politike izraelske vlade i rekao da je priznanje palestinske države neophodno za očuvanje rješenja dvije države.

"Ne mislim da će biti sigurnosti, mira i stabilnosti na Bliskom istoku ako ne provedemo rješenje dvije države", rekao je Albares tokom panel diskusije u Centru "Jacques Delors" na Hertie School u Berlinu.

Kritikovao je politike vlade Benjamina Netanyahua u Gazi i na Zapadnoj obali, ukazao na rastuće nasilje izraelskih ekstremista i rekao da je odluka Španije da prizna Palestinu, koju su kasnije slijedile i neke evropske zemlje, bila neophodna.

"Kada vidite situaciju u Gazi, koja je druga faza mirovnog plana? Niko ne zna. Nelegalna naselja na Zapadnoj obali se sve više šire. Nasilje doseljenika je izmaklo kontroli", rekao je.

"Na kraju, priznanje države Palestine je najbolji, gotovo jedini alat koji imamo da zaštitimo rješenje dvije države. Nalazimo se na dva inča od toga da to učinimo gotovo nemogućim", upozorio je Albares.

Naglasio je da su oživljavanje diplomatskih napora i ponovno pokretanje pregovora o rješenju dvije države jedini način da se osiguraju sigurnost i mirna budućnost i za Palestince i za Izraelce.

Španija je priznala državu Palestinu 2024. godine. U 2025. godini, nekoliko drugih evropskih zemalja, uključujući Francusku, Veliku Britaniju i Belgiju, slijedilo je slične poteze.

Njemačka je, međutim, ostala sve izolovanija u Evropi po ovom pitanju, pri čemu vlada kancelara Friedricha Merza insistira da priznanje treba doći tek na kraju mirovnog procesa.