Španske porezne vlasti prisiljene vratiti više od 60 miliona eura pjevačici Shakiri

Nacionalni sud Španije presudio je u korist kolumbijske pjevačice Shakire u dugogodišnjem poreznom sporu, naloživši španskim poreznim vlastima da joj vrate više od 60 miliona eura uplata, kazni i kamata povezanih s poreznom godinom 2011.

Sud je zaključio da Shakira 2011. godine nije bila porezni rezident Španije, jer vlasti nisu uspjele dokazati da je te godine trebala biti smatrana fiskalnim rezidentom te zemlje, navodi se u presudi objavljenoj u ponedjeljak.

Odluka poništava porezne obračune i kazne koje je španska porezna agencija izrekla zbog navodno neplaćenog poreza na prihod i imovinu iz 2011. godine.

U saopćenju dostavljenom španskim medijima nakon presude, pjevačica je kritikovala španske porezne vlasti i opisala sebe kao metu višegodišnje kampanje.

"Nakon više od osam godina brutalnog javnog nadzora, organiziranih kampanja za uništavanje moje reputacije i bezbroj neprospavanih noći koje su utjecale na moje zdravlje i dobrobit moje porodice, Nacionalni sud je konačno stvari postavio na svoje mjesto", rekla je.

"Nikada nije bilo prevare, a sama administracija to nikada nije uspjela dokazati, jednostavno zato što to nije bila istina", dodala je.

Španski porezni inspektori tvrdili su da je pjevačica tokom veze s bivšim fudbalerom Barcelone Gerardom Piqueom uspostavila Španiju kao centar svog ličnog i ekonomskog života.

Međutim, sud je utvrdio da nema dovoljno dokaza koji bi pokazali da je Španija bila njeno primarno mjesto boravka ili ekonomske aktivnosti 2011. godine, kada je bila na svjetskoj turneji s 120 koncerata u 37 zemalja.

Te godine nije imala djecu u Španiji, nije posjedovala dom u Španiji i nije provela dovoljno vremena u zemlji da bi stekla status poreznog rezidenta, presudio je sud.

Na presudu je i dalje moguće uložiti žalbu Vrhovnom sudu Španije.

Ona također ne utječe na poseban krivični slučaj u kojem je Shakira postigla nagodbu s tužiocima 2023. godine zbog neplaćenih poreza za period 2012-2014.

Španske porezne vlasti posljednjih godina vodile su postupke protiv više poznatih osoba, uključujući fudbalere Lionela Messija i Cristiana Ronalda, kao i trenera Josea Mourinha, koji su osuđeni ili su postigli nagodbe u slučajevima uglavnom povezanim s pravima na imidž i poreznim rezidentstvom.

Bivši španski reprezentativac Xabi Alonso osporio je optužbe protiv sebe i oslobođen je optužbi za poreznu prevaru odlukom Vrhovnog suda Španije.