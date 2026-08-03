Osumnjičeni za povezanost s oko 20 teških krivičnih djela, uključujući ubistva i organizirani kriminal, uhapšen je u blizini Barselone

Španska policija uhapsila jednog od najtraženijih bjegunaca iz Švedske Osumnjičeni za povezanost s oko 20 teških krivičnih djela, uključujući ubistva i organizirani kriminal, uhapšen je u blizini Barselone

Španska policija uhapsila je u mjestu Sitges, nedaleko od Barselone, jednog od najtraženijih bjegunaca iz Švedske, osumnjičenog za umiješanost u oko 20 teških krivičnih djela, uključujući ubistva i druga nasilna krivična djela povezana s organiziranim kriminalom, saopćilo je u ponedjeljak Ministarstvo unutrašnjih poslova Španije.

Prema navodima Ministarstva, švedske vlasti traže osumnjičenog zbog navodnog učešća u nizu napada izvedenih tokom 2024. godine s ciljem destabilizacije suparničkih kriminalnih grupa i izazivanja sukoba među njima.

Istražitelji sumnjaju da je regrutovao i obučavao mlađe članove kriminalnih mreža za izvršavanje ubistava i organiziranje napada, te da im je osiguravao vatreno oružje, vojnu opremu i eksploziv.

Španske vlasti navode da je uhapšeni bio blisko povezan s ozloglašenim švedskim kriminalcem kojeg mediji nazivaju "švedskim Pablom Escobarom".

Istraga je pokrenuta u junu 2025. godine u okviru Evropske mreže aktivnih timova za potragu za bjeguncima, pri čemu su španske i švedske vlasti razmjenjivale obavještajne podatke kako bi locirale osumnjičenog.

Policija ga je pronašla u samostojećoj kući u luksuznom dijelu Sitgesa, gdje se skrivao i rijetko napuštao imanje, svjestan da je predmet međunarodne potrage zbog teških krivičnih djela.

Zbog sumnje da se u objektu nalaze oružje ili eksplozivne naprave, policija je, na osnovu sudskog naloga izdatog u okviru Evropskog istražnog naloga, 1. augusta izvršila pretres kuće i uhapsila osumnjičenog.