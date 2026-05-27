Španska policija ušla u sjedište Socijalističke partije u istrazi o finansiranju

Španska policija ušla je u srijedu u sjedište vladajuće Socijalističke partije kako bi prikupila dokumente u okviru proširene istrage o korupciji koja se odnosi na navodne kampanje dezinformacija usmjerene protiv istražilaca za borbu protiv korupcije i članova pravosuđa, objavio je list El Pais.

Pripadnici Civilne garde navodno su posjetili sjedište stranke kako bi zatražili ugovore i drugu dokumentaciju povezanu s bivšom socijalističkom aktivistkinjom Leire Díez, koju su španski mediji prozvali „vodoinstalaterka“ zbog njene navodne uloge u političkim aktivnostima iza kulisa.

Operacija je uključivala i pretrese domova visokih funkcionera Socijalističke partije, među kojima su bivši sekretar za organizaciju stranke Santos Cerdán, kao i biznismen Javier Pérez Dolset.

Istražioci su kao osumnjičenu u slučaju zvanično označili i menadžerku Socijalističke partije Anu Mariju Fuentes.

Prema navodima španskih medija, sumnja se da su stranačka plaćanja Díez i drugim osobama korištena za finansiranje kampanja dezinformacija putem lažnih faktura.

Šira istraga obuhvata i sumnje u kriminalno udruživanje, mito, trgovinu uticajem, falsifikovanje dokumenata i zloupotrebu javnih sredstava.

Skandal je počeo nakon procurjelih audio-snimaka objavljenih 2025. godine, na kojima se navodno čuje kako Díez sugeriše da bi tužioci ili državni pravobranioci mogli pomoći biznismenu pod istragom za prevaru ako dostavi kompromitujuće informacije o istražiocima povezanim sa slučajevima iz okruženja premijera Pedra Sánchezа.

Vlada i Socijalistička partija negiraju da su vodile takvu kampanju, dok Díez tvrdi da su razgovori bili dio novinarske istrage.

Današnja operacija uslijedila je u trenutku kada se u Španiji istovremeno vodi još jedan veliki korupcijski slučaj povezan sa Socijalističkom partijom.

Prošle sedmice bivši španski premijer José Luis Rodríguez Zapatero, blizak saveznik Sáncheza, formalno je označen kao osumnjičeni u istrazi vezanoj za 53 miliona eura (59 miliona dolara) državne pomoći aviokompaniji Plus Ultra tokom pandemije COVID-19.

Prema španskom Nacionalnom sudu, istražioci sumnjaju da je Zapatero bio navodni vođa „stabilne i hijerarhijske strukture trgovine uticajem“ s ciljem ostvarivanja ekonomskih koristi preko uticaja na javne institucije.

Nacionalni sud istražuje navodne zloupotrebe uticaja u vezi s tom pomoći i da li je mreža pokušala ostvariti finansijsku korist kroz političke veze.

I drugi bivši visoki funkcioneri stranke čekaju presude u slučaju koji je prvobitno pokrenut zbog nepravilnosti u nabavci maski tokom pandemije.

U srijedu je lider opozicije Alberto Núñez Feijóo ponovo pozvao na prijevremene izbore, ocijenivši da se Španija nalazi u „agonizirajućoj situaciji“.