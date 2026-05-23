Španska policija sukobila se s aktivistima Globalne flotile Sumud na aerodromu u Bilbau - Četiri osobe su privedene nakon sukoba tokom dolaska aktivista flotile pomoći za Gazu koje su izraelske snage nezakonito presrele - Vlasti otvorile istragu o postupanju policije tokom intervencije na aerodromu

Španska policija sukobila se s članovima i pristalicama Globalne flotile Sumud tokom dolaska nekoliko aktivista na aerodrom u Bilbau, prenio je u subotu španski javni emiter RTVE.

Incidenti su izbili kada je šest aktivista flotile stiglo na aerodrom i okupilo se u blizini zone dolazaka radi medijskog praćenja, navodno ometajući prolaz putnika kroz jedan od terminalskih ulaza.

Policijski službenici intervenirali su nakon što su pojedine pristalice navodno prešle sigurnosni kordon, što je dovelo do napetih trenutaka između policije i aktivista, navodi se u izvještaju.

Četiri osobe privedene su pod optužbama koje uključuju ozbiljno neposlušno ponašanje, pružanje otpora službenim osobama i napad na policijske službenike. Među privedenima su dva člana flotile i dvije pristalice.

Regionalne sigurnosne vlasti Španije saopćile su da je pokrenuta interna istraga kako bi se utvrdilo jesu li policijski službenici postupali u skladu s postojećim operativnim procedurama.

Aktivisti su prvobitno trebali doputovati dan ranije, ali su odgodili povratak nakon što su dva člana flotile hospitalizirana zbog povreda koje su navodno zadobili tokom izraelskog nezakonitog pritvaranja dok su pokušavali dostaviti humanitarnu pomoć u Pojas Gaze

Odvojeno, oko 20 aktivista flotile stiglo je na aerodrom Barcelona - El Prat, gdje ih je dočekalo približno 200 pristalica s palestinskim zastavama i transparentima.

Među prisutnima na dočeku bili su španski ministar kulture Ernest Urtasun i zastupnik u Evropskom parlamentu Jaume Asens.

Humanitarna flotila pomoći saopćila je u utorak da je Izrael zaplijenio svih 50 plovila iz njenog konvoja.

Turska je sigurno evakuisala 422 humanitarna volontera iz 41 zemlje, uključujući 85 turskih državljana koji su bili dio flotile, saopćilo je kasno u četvrtak tursko Ministarstvo vanjskih poslova.

Flotila, koja je prevozila 428 ljudi iz 44 zemlje, isplovila je prošlog četvrtka iz turskog distrikta Marmaris u obnovljenom pokušaju probijanja izraelske blokade Gaze uvedene 2007. godine, koja je većinu stanovništva dovela na rub gladi.