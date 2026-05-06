Španska ministrica: Nema rizika za stanovništvo zbog kruzera na kojem su zaraženi hantavirusom Brod s oko 150 ljudi pristaće na Tenerifima nakon evakuacije simptomatskih pacijenata

Španija će primiti kruzer povezan s izbijanjem hantavirusa nakon zahtjeva Svjetske zdravstvene organizacije (WHO), a vlasti su saopštile da operacija ne predstavlja nikakvu opasnost za stanovništvo Kanarskih ostrva.

Španska ministrica zdravlja Monica Garcia izjavila je u srijedu na brifingu za medije da se očekuje da će brod, koji prevozi oko 150 ljudi iz 23 nacije, uključujući 13 španskih putnika i jednog španskog člana posade, stići u roku od tri dana u luku Granadilla de Abona na Tenerifima.

Brod se trenutno nalazi u blizini Praije, glavnog grada Zelenortskih Ostrva, gdje su evropski epidemiolozi proveli procjenu i identifikovali tri simptomatske osobe na brodu, rekla je Garcia.

Te osobe se evakuišu u Holandiju, dok su svi preostali putnici i posada trenutno asimptomatski, dodala je.

Garcia je rekla da će španski državljani na brodu biti prebačeni vojnim avionom u vojnu bolnicu Gomez Ulla u Madridu radi medicinske procjene i karantina.

"Proces pomoći i repatrijacije koji se provodi na Kanarskim ostrvima neće predstavljati nikakav rizik za stanovništvo Kanarskih ostrva niti za njihovu ekonomsku aktivnost", rekla je.

Dodala je da je WHO utvrdio da Kanarska ostrva i Španija nude najsigurniju obližnju luku prema međunarodnim zdravstvenim propisima zbog tehničkih i medicinskih kapaciteta zemlje.

Period inkubacije za hantavirus je oko 45 dana, rekla je Garcia, dodajući da vlasti još uvijek procjenjuju mjere karantina i određuju vremenski okvir za moguću izloženost.

Hantavirus se uglavnom prenosi kontaktom s urinom ili izmetom glodara, dok je prijenos s čovjeka na čovjeka rijedak, ali se ne može isključiti u slučajevima bliskog kontakta sa osobama sa simptomima, rekla je.

Garcia je dodala da virus ima stopu smrtnosti oko 50 posto.

Španski ministar unutrašnjih poslova Fernando Grande-Marlaska Gomez, govoreći na istom brifingu, rekao je da je Španija aktivirala Mehanizam civilne zaštite Evropske unije nakon koordinacije sa SZO i evropskim vlastima.

Rekao je da će strani putnici biti repatrirani putem evropskog mehanizma nakon što se završe zdravstvene procjene.

Šef WHO-a Tedros Adhanom Ghebreyesus rekao je u objavi na američkoj društvenoj mreži X da su tri pacijenta za koje se sumnja da su zaraženi hantavirusom evakuirana s broda i da su na putu za primanje medicinske pomoći u Nizozemskoj u koordinaciji sa WHO-om, brodskim operaterom i vlastima Zelenortskih Ostrva, Ujedinjenog Kraljevstva, Španjolske i Nizozemske.

Dodao je da WHO nastavlja pratiti zdravlje putnika i posade te surađuje sa zemljama kako bi podržala medicinsko praćenje, napore za evakuaciju i praćenje putnika koji su se već iskrcali.

"U ovoj fazi, ukupni rizik za javno zdravlje ostaje nizak", napomenuo je.