Meteorološka agencija navodi da Španija sada u prosjeku ima 22 dana toplotnog talasa godišnje, što je porast u odnosu na samo tri u proteklim decenijama

Španija zabilježila najtoplije junske dane u historiji Meteorološka agencija navodi da Španija sada u prosjeku ima 22 dana toplotnog talasa godišnje, što je porast u odnosu na samo tri u proteklim decenijama

Španija je ove sedmice zabilježila svoja dva najtoplija junska dana ikada, pokazali su preliminarni podaci u četvrtak, nakon što je izuzetan toplotni talas doveo do naglog porasta temperatura širom zemlje i oborio rekorde u nekoliko regija, prenosi Anadolu.

Španska meteorološka agencija AEMET saopštila je da je utorak bio najtopliji junski dan ikada zabilježen na španskom kopnu od početka vođenja evidencije 1950. godine, pri čemu je nacionalna prosječna temperatura bila za 7,1 stepeni Celzijusa iznad normale.

Agencija je dodala da je ponedjeljak bio drugi najtopliji junski dan u Španiji, dok je nedjelja bila osmi najtopliji od početka vođenja evidencije.

Temperature su pale širom većeg dijela Španije u četvrtak, ali je srijeda ostala izuzetno vruća, posebno u sjevernim regijama zemlje, gdje su meteorolozi izdali crvena upozorenja zbog vanredne opasnosti.

Na aerodromu u Bilbau temperature su prešle 40 stepeni u nedjelju, utorak i srijedu, što je prvi put od početka vođenja evidencije da je prag od 40 stepeni dosegnut tri puta u jednoj godini.

Sjeverna regija Kantabrija također je oborila svoj apsolutni temperaturni rekord, kada su temperature dostigle 43,7 stepeni.

Meteorolozi su rekli da je toplotni talas uzrokovan postojanim toplotnim kupolom iznad Zapadne Evrope, u kombinaciji s naletom vrućeg, suhog zraka koji se kretao sjeverno iz pustinje Sahare.

Preliminarni podaci o višku smrtnih slučajeva pripisuju 212 smrtnih slučajeva uzrocima povezanim s vrućinom između nedjelje i srijede.

AEMET je naveo da ova epizoda odražava dugoročni trend sve češćih i intenzivnijih toplotnih talasa u Španiji.

Između 1975. i 1984. godine, Španija je u prosjeku imala samo tri dana toplotnog talasa godišnje. Tokom protekle decenije, ta brojka je porasla na 22 dana godišnje.

AEMET je također napomenuo da ljetne noći postaju sve sparnije širom zemlje.

Na aerodromu u Barceloni historijski je bilo u prosjeku 19 tropskih noći svake godine, kada noćne temperature ne padaju ispod 20 stepeni. Tokom protekle decenije, ta brojka je porasla na 80 noći godišnje, što znači da takvi uslovi sada traju tokom većeg dijela ljeta.

Iako su tropske noći najčešće duž španske mediteranske obale, AEMET navodi da postaju sve češće u unutrašnjosti. U Madridu, prosjek je porastao sa 16 tropskih noći godišnje između 1960. i 1990. godine na 52 tokom protekle decenije.

Agencija je ovaj dugoročni trend prvenstveno pripisala klimatskim promjenama izazvanim ljudskim djelovanjem, napominjući da je prosječna ljetna temperatura u Španiji porasla za skoro 2 stepena od 1961. godine.

Prema scenariju srednje emisije, Španija bi do kraja stoljeća mogla imati prosječno 47 dana toplotnog talasa svake godine, a taj broj bi se mogao popeti na 77 dana prema scenariju visoke emisije, navodi se.