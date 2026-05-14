Španija upozorava na rastuće narko nasilje i povećanu aktivnost ruske "flote u sjeni" Vlasti otkrile više od 600 glisera za koje se sumnja da su umiješani u trgovinu drogom kod južne obale

Španski Odjel za nacionalnu sigurnost upozorio je na eskalaciju nasilja povezanog s mrežama za trgovinu drogom koje djeluju oko Gibraltarskog tjesnaca, a istovremeno je izrazio zabrinutost zbog rastuće aktivnosti ruske takozvane "flote u sjeni" u blizini španskih voda.

U Izvještaju o nacionalnoj sigurnosti za 2025. godinu, objavljenom u srijedu, agencija je opisala organizirani kriminal povezan s trgovinom narkoticima kao "centralnu prijetnju nacionalnoj sigurnosti".

Više od 600 glisera za koje se sumnja da su umiješani u trgovinu drogom identificirano je tokom 2025. godine, uglavnom oko Gibraltarskog tjesnaca, navodi se u izvještaju.

Vlasti su saopćile da trgovci ljudima postaju sve nasilniji i da koriste čamce i vozila kao oružje protiv sigurnosnih snaga.

"Narko-trgovci ne oklijevaju da udare u vozila ili brodove kada osjete rizik od presretanja ili gubitka droge", navodi se u izvještaju, upozoravajući na"veće ofanzivne sposobnosti", uključujući upotrebu "ratnog oružja".

U izvještaju se također navodi porast broja polupodmornica, odnosno podmornica, koje se koriste za transport velikih količina droge preko Atlantika, kao i sve veće upotrebe naprednih sistema nadzora i tehnologije geolokacije od kriminalnih grupa.

Dalje se upozorava na korupciju i infiltraciju kriminala u lukama, nazivajući to jednom od najvećih prijetnji legalnoj ekonomiji i nacionalnoj sigurnosti.



U izvještaju se navodi da španska mornarica svake sedmice prati oko 50 plovila povezanih s ruskom "flotom u sjeni" u blizini Kanarskih ostrva i duž ruta kroz Alboransko more i Gibraltarski moreuz.

Prema izvještaju, Moskva koristi plovila za zaobilaženje međunarodnih sankcija na izvoz nafte uvedenih nakon ruske invazije na Ukrajinu.

Vlasti su upozorile da brodovi predstavljaju rizike, uključujući nesreće, zagađenje i potencijalnu štetu na podvodnoj infrastrukturi poput komunikacijskih kablova.

U izvještaju se navodi da su se viđenja plovila povezanih s Rusijom u blizini Kanarskih ostrva upetostručila u protekloj godini.

Španske vlasti su upozorile da bi plovila potencijalno mogla biti korištena kao platforme za lansiranje dronova, iako je u izvještaju taj scenario opisan kao malo vjerovatan.