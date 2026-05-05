Španija tvrdi da Izrael nema dokaza protiv pritvorenih aktivista Aktivisti iz Globalne flote Sumud optuženi su za saradnju s neprijateljem i podršku terorističkoj organizaciji

Španski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares izjavio je u utorak da "nema dokaza" koji bi podržali izraelske optužbe protiv dvojice pritvorenih aktivista, dok Madrid koordinira s Brazilom mogući odgovor, javlja Anadolu.

"Nema dokaza niti bilo kakve veze s onim što izraelske vlasti tvrde", rekao je Albares za španski javni emiter RTVE.

Špansko-palestinskog aktivistu Saifa Abu Kesheka i brazilskog državljanina Thiaga Avilu pritvorile su izraelske snage dok su putovali Globalnom flotom Sumud koja je prevozila humanitarnu pomoć za Gazu.

Izraelske vlasti ih optužuju za prekršaje, uključujući saradnju s neprijateljem u ratno vrijeme, kontaktiranje sa stranim agentom i podršku terorističkoj organizaciji.

Albares je rekao da Španija i Brazil koordiniraju zajednički odgovor, ali je odbio precizirati moguće mjere. Obje zemlje su već zatražile od izraelske vlade da odmah vrati svoje građane.

"Ne želim reći ništa što bi moglo pogoršati Saifovu situaciju", rekao je, dodajući da nijedna zemlja neće napustiti svoje građane.

Hapšenja je opisao kao potpuno ilegalna, tvrdeći da izraelske snage nemaju jurisdikciju u međunarodnim vodama, gdje su aktivisti pritvoreni u blizini grčkog ostrva Krit.

"Ne juriša se na brod u međunarodnim vodama. Ovako se ne bi trebala ponašati država koja sebe naziva demokratskom", rekao je Albares.

Albares je trenutnu situaciju na Bliskom istoku opisao kao najozbiljniju globalnu krizu ovog stoljeća.

Rekao je da je nedavno obavio telefonski razgovor sa svojim iranskim kolegom, pozivajući na povratak za pregovarački sto i ponovno otvaranje Hormuškog moreuza.

"Nema rješenja osim diplomatskog", rekao je.

Rekao je i da Izrael mora okončati ilegalnu invaziju na Liban.

Albares je upozorio da bi kontinuirane tenzije mogle povećati cijene energije i hrane u Španiji i dovesti do povećanja migracija prema Evropi.