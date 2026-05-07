Španija traži oslobađanje aktiviste privedenog na brodu za Gazu Ministar vanjskih poslova Španije smatra da je presretanje broda u međunarodnim vodama i pritvaranje njegove posade u suprotnosti s međunarodnim pravom

Španija je po drugi put pozvala izraelsku otpravnicu poslova zbog pritvaranja španskog aktiviste na flotili koja je plovila prema Gazi, a koju su presrele izraelske snage, izjavio je u četvrtak ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares, prenosi Anadolu.

Obraćajući se na vanrednoj sjednici parlamenta, Albares je rekao da je izraelska diplomatkinja Dana Erlich pozvana u srijedu kako bi joj saopćili da je kontinuirano pritvaranje špansko-palestinskog aktiviste Saifa Abukesheka "nedopustivo".

"Španija smatra da je presretanje broda u međunarodnim vodama i pritvaranje njegove posade u suprotnosti s međunarodnim pravom", kazao je Albares.

"Neprihvatljivo je da se u međunarodnim vodama vrši upad na brodove, pritvaraju članovi njihove posade i onesposobljavaju plovila", dodao je on.

Aktivista Saif Abukeshek priveden je nakon što su izraelske snage 29. aprila presrele Globalnu flotilu Sumud u blizini Grčke, zajedno s brazilskim aktivistom Thiagom Avilom.

Njih dvojica su bili među desetinama aktivista koji su isplovili kako bi probili izraelsku blokadu Gaze, te ostaju u pritvoru najmanje do nedjelje.