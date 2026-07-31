Španija priliv migranata u Ceuti nazvala napadom i najavila brze deportacije i puni odgovor države - Premijer Pedro Sanchez obećao povratak normalnog stanja u enklavi nakon masovnih neregularnih prelazaka granice

ŽENEVA (AA) - Španski premijer Pedro Sanchez u petak je masovni priliv migranata u špansku enklavu Ceutu opisao kao napad i kršenje teritorijalnog integriteta Španije, obećavši da će normalno stanje biti uspostavljeno što je prije moguće.

Tokom posjete Ceuti, Sanchez je kazao da vlada stoji uz stanovnike tog grada nakon migrantskog priliva, ocijenivši da se radi o nezabilježenom poremećaju u odnosu na širi trend smanjenja neregularnih migracija.

"Ono što se dogodilo jučer zaslužuje svu našu osudu, najjače moguće odbacivanje i osudu kršenja i napada na teritorijalni integritet španskog grada kao što je Ceuta", rekao je Sanchez.

Španski premijer je naveo da vlasti ubrzavaju obradu migrantskih zahtjeva i postupke povratka za osobe koje su neregularno ušle u Ceutu, dodajući da mnogi od tih migranata već odlaze.

Kazao je da se vladina komisija za azil hitno sastala kako bi olakšala postupke deportacije.

Sanchez je također obećao da će država angažirati sve raspoložive resurse kako bi se u Ceuti što je prije moguće vratilo normalno stanje, naglašavajući da su zaštita sigurnosti i suživota u gradu hitna pitanja.

Prema njegovim riječima, kriminalne mreže za krijumčarenje ljudi iskoristile su nedavnu odluku Vrhovnog suda o vraćanju migranata na granici, šireći putem društvenih mreža pogrešna tumačenja koja su podstakla masovni dolazak prema Ceuti.

Sanchez je kazao da vlada planira postaviti plutajuće bove u blizini lukobrana kako bi se napravila vidljiva fizička prepreka.

Dodao je da će biti razmotreno da li su potrebne izmjene zakona kako bi se postupci vraćanja migranata na granici učinili efikasnijim.

Španski premijer je također rekao da Španija blisko sarađuje s Marokom na ubrzavanju povratka migranata i borbi protiv mreža trgovine ljudima, izrazivši žaljenje zbog smrtnih slučajeva tokom krize.

Prema prvim procjenama sigurnosnih službi, više od 40.000 migranata ušlo je posljednjih dana u Ceutu iz Maroka, a većina njih u četvrtak, objavio je španski list "El Pais".

Broj poginulih povezanih s masovnim dolascima migranata iznosio je 19 do ranih sati u petak.