Španija pozvala izraelskog izaslanika na razgovor zbog privođenja aktivista s humanitarne flotile Ministarstvo vanjskih poslova osudilo hapšenja, navodi da su španske ambasade u kontaktu s organizatorima, prenosi EFE

Španija je u četvrtak hitno pozvala izraelskog otpravnika poslova u Madridu kako bi izrazila najoštriju osudu zbog privođenja aktivista s humanitarne Globalne flotile Sumud koja je bila upućena prema Pojas Gaze, a među kojima je bilo i španskih državljana, javlja agencija EFE.

Izvori iz Ministarstvo vanjskih poslova Španije naveli su da su ambasade i konzulati u Izraelu i regionu, zajedno s jedinicom za konzularne hitne slučajeve, u potpunosti operativni i u kontaktu s organizatorima flotile.

Prema izraelskim vlastima, 175 aktivista različitih nacionalnosti privedeno je na moru u blizini grčke obale dok su plovili prema Gazi, uključujući oko 30 španskih državljana, naveli su izvori iz flotile.

Dodali su, prema izvještaju, da oko 20 tih španskih državljana dolazi iz Katalonije.

Ministarstvo je saopćilo da je ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares također bio u kontaktu s kolegama iz drugih zemalja čiji su državljani među privedenima.

Jedan od članova posade, katalonski vatrogasac Pau Perez, koji nije priveden, rekao je na društvenim mrežama da su noć proveli pokušavajući izbjeći izraelske brodove.

“Ne znamo gdje su ih odveli“, rekao je Perez, pozivajući na proteste kako bi se zahtijevalo njihovo oslobađanje.

Flotila, koju čini 58 plovila s aktivistima iz više zemalja, isplovila je iz Barcelona 15. aprila s ciljem probijanja blokade Gaze i dopremanja humanitarne pomoći.