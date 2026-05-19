Vlada odbacuje bilo kakav oblik cenzure ili napada na naše nacionalne umjetnike koji slobodno izražavaju svoje mišljenje, kaže ministar kulture

Španija podržala glumca Javiera Bardema i druge umjetnike koji izražavaju podršku Palestini Vlada odbacuje bilo kakav oblik cenzure ili napada na naše nacionalne umjetnike koji slobodno izražavaju svoje mišljenje, kaže ministar kulture

Španija je u utorak saopćila da stoji iza glumca Javiera Bardema i drugih umjetnika koji su se suočili s cenzurom i napadima zbog podrške Palestini i protivljenja, kako navode, izraelskom genocidu u Pojasu Gaze.

Ministar kulture Ernest Urtasun se nakon sjednice vlade osvrnuo na tvrdnje da je Bardem uvršten na takozvanu holivudsku crnu listu, zajedno s drugim javnim ličnostima poput Susan Sarandon i Marka Ruffala, koji su također javno osudili, kako navode, genocid u Gazi.

"Vlada odbacuje bilo kakav oblik cenzure ili napada na naše nacionalne umjetnike koji slobodno izražavaju svoje mišljenje", rekao je Urtasun. Dodao je da vlada u potpunosti podržava i izražava solidarnost s Bardemom i Sergijem Lopezom, za koje je rekao da su bili izloženi cenzuri i napadima zbog korištenja slobode izražavanja kao građani, posebno zbog osude onoga što oni opisuju kao genocid u Palestini.

Bardem je 17. maja na 17. Filmskom festivalu u Cannesu govorio na predstavljanju filma reditelja Rodriga Sorogoyena "The Beloved", koji je bio nominovan za Zlatnu palmu.

Španski gulmac je rekao da oni koji prave takozvane crne liste su ti koji bi zaista trebali biti razotkriveni.

Katalonski glumac Lopez također je bio među potpisnicima pisma koje upozorava na kulturnu i ideološku podršku koju Izraelu pruža Canal Plus u vlasništvu francuskog biznismena Vincenta Bollorea i jednog od glavnih finansijera francuske kinematografije.

Pismo su potpisale i francuske glumice Juliette Binoche, Blanche Gardin i Adele Haenel, kao i glumac i reditelj Jean-Pascal Zadi.