Ministarstvo saobraćaja saopćilo da će na međugradskim i brzim linijama saobraćati 262 voza, odnosno 73 posto redovnog kapaciteta, dok će na linijama srednje udaljenosti biti održano oko 65 posto od planiranih 420 vozova

Španija otkazala 320 vozova uoči štrajka željezničkog sindikata na nivou cijele zemlje Ministarstvo saobraćaja saopćilo da će na međugradskim i brzim linijama saobraćati 262 voza, odnosno 73 posto redovnog kapaciteta, dok će na linijama srednje udaljenosti biti održano oko 65 posto od planiranih 420 vozova

Španski državni željeznički operater Renfe smanjio je broj željezničkih linija uoči štrajka željezničkih radnika na nivou cijele zemlje, zakazanog za ponedjeljak, otkazavši 320 brzih, međugradskih i vozova na linijama srednje udaljenosti, objavio je španski dnevni list "La Vanguardia".

Očekuje se da će štrajk, koji je organizovao Željeznički sindikat (Sindicato Ferroviario - SF), utjecati na putnički željeznički saobraćaj širom zemlje, iako će ostati na snazi minimalni nivo usluga koji je odredilo Ministarstvo saobraćaja.

Ministarstvo saobraćaja saopćilo je da će na međugradskim i brzim linijama saobraćati 262 voza, odnosno 73 posto redovnog kapaciteta. Na linijama srednje udaljenosti bit će održano približno 65 posto od ukupno 420 planiranih vozova.

Prigradski željeznički saobraćaj odvijat će se sa 75 posto uobičajenog kapaciteta tokom najfrekventnijih sati, a s 50 posto tokom ostatka dana.

Kako navodi dnevni list, regionalne vlade Katalonije i Baskije odredile su minimalni nivo željezničkih usluga na svojim područjima.

Renfe je saopćio da će putnicima pogođenim otkazivanjem, gdje god to bude moguće, biti ponuđena mjesta u alternativnim vozovima ili će moći besplatno promijeniti ili otkazati svoje karte.

Željeznički sindikat protivi se planu Renfea o osnivanju zajedničkog preduzeća za teretni saobraćaj s teretnim operaterom Medway, podružnicom kompanije MSC, tvrdeći da bi taj prijedlog oslabio teretno poslovanje državnog željezničkog operatera.

Sindikat također optužuje Renfe da nije ispoštovao sporazume postignute sa sindikatima i Ministarstvom saobraćaja u novembru 2023. i martu 2025. godine u vezi s budućnošću teretnog sektora.

U međuvremenu, Ministarstvo saobraćaja upozorilo je da bi štrajk mogao izazvati značajne poremećaje jer se podudara sa završetkom ljetnog vikenda, kada je potražnja za putničkim prijevozom obično veća nego inače.