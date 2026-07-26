Madrid zatražio od izraelskih vlasti da zaustave širenje naselja i procesuiraju odgovorne za napade na Palestince

Španija osudila nasilje izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali i pozvala na smirivanje tenzija Madrid zatražio od izraelskih vlasti da zaustave širenje naselja i procesuiraju odgovorne za napade na Palestince

Španija je osudila kontinuirano nasilje izraelskih doseljenika na okupiranoj Zapadnoj obali te pozvala Izrael da preduzme konkretne mjere radi smirivanja situacije i zaštite palestinskog stanovništva.

U saopćenju španskog Ministarstva vanjskih poslova navodi se da Madrid najoštrije osuđuje nasilje koje izraelski doseljenici nekažnjeno provode nad Palestincima na Zapadnoj obali.

Španska vlada ponovila je poziv izraelskim vlastima da preduzmu neophodne korake kako bi se smanjile tenzije i osiguralo procesuiranje odgovornih za napade.

U saopćenju se ističe da izraelska vlada mora promijeniti politiku širenja naselja i prestati pružati zaštitu nasilju doseljenika nad palestinskim civilima te ispuniti obaveze koje ima kao okupaciona sila u Palestini.

Madrid je također potvrdio svoju čvrstu opredijeljenost za provedbu rješenja o dvije države i poručio da će nastaviti pozivati na odgovornost sve aktere čiji postupci ugrožavaju ostvarenje tog cilja.

Reakcija Španije uslijedila je nakon višednevne eskalacije nasilja na okupiranoj Zapadnoj obali.

Izraelski doseljenici su u petak, uz zaštitu izraelske vojske, napali palestinski grad Tell kod Nablusa, pri čemu su ubijena četiri Palestinca. Tokom sukoba u pucnjavi su poginula i dvojica Izraelaca, prema palestinskim i izraelskim izvorima.

Nakon tih događaja izraelske snage uvele su opsadu Nablusa i okolnih mjesta, provele masovna hapšenja i najavile opsežnu vojnu operaciju širom okupirane Zapadne obale.

Palestinski zvaničnici saopćili su i da su izraelski doseljenici u nedjelju zapalili dvije džamije, jednu u selu Kur, južno od Tulkarema, te drugu, koja je bila u izgradnji, u mjestu Kusra kod Nablusa.