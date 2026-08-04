Ministar unutrašnjih poslova kaže da je EU podržala odgovor Španije, dok opozicija optužuje vladu za neuspjeh u zaštiti granice

Španija: Oko 70.000 migranata napustilo Ceutu, broj poginulih porastao na 75 Ministar unutrašnjih poslova kaže da je EU podržala odgovor Španije, dok opozicija optužuje vladu za neuspjeh u zaštiti granice

Oko 70.000 migranata napustilo je špansku enklavu Ceutu nakon prošlosedmičnog masovnog prelaska granice bez presedana, izjavio je u utorak ministar unutrašnjih poslova Španije, dok vlasti nastavljaju potragu za nestalima, a političke tenzije rastu zbog načina na koji je vlada upravljala krizom.

Ministar Fernando Grande-Marlaska rekao je da je oko 72.000 migranata ušlo u Ceutu tokom masovnog prelaska iz susjednog Maroka, dok se približno 70.000 u međuvremenu vratilo.

"U procesu smo rješavanja pravnog statusa onih koji su ostali u Španiji, a oni koji nemaju pravo na boravak bit će vraćeni u skladu sa španskim i međunarodnim pravom", rekao je nakon vanrednog sastanka ministara unutrašnjih poslova Evropske unije.

Ministar je potvrdio i da je zvanični broj poginulih porastao na 75, nakon što su pronađena još tri tijela.

"Ovih 75 smrti posljedica su kriminalnih mreža koje trguju najranjivijim ljudima i ne mare za ljudske živote", rekao je, pozivajući na jaču međunarodnu saradnju u borbi protiv trgovine ljudima.

Grande-Marlaska je naveo da su ministri EU pohvalili odgovor Španije na krizu, naglasivši da je bliska saradnja s Marokom bila ključna za povratak većine migranata i sprječavanje još veće humanitarne katastrofe.

Dodao je da su se ministri saglasili i o potrebi borbe protiv dezinformacija na internetu, ocjenjujući da su netačne informacije na društvenim mrežama podstakle masovni prelazak i dovele ljude u opasnost.

Španija ostaje posvećena borbi protiv neregularnih migracija, uz podršku "sigurnim, zakonitim i uređenim migracijama", rekao je ministar.

Civilna garda otvorila je u utorak posebnu kancelariju u Ceuti za prijavu nestalih osoba, a policija je za dnevni list "El Pais" navela da se oko 44 osobe i dalje vodi kao nestalo.

Vlasti u Ceuti saopštile su i da trenutno brinu o oko 1.000 djece migranata bez pratnje koja su ostala u enklavi, dok je španska vlada izdvojila dodatnih 25 miliona eura hitne pomoći za njihovu zaštitu.

Uprkos pozitivnoj ocjeni sastanka ministara, kriza i dalje izaziva oštre političke reakcije u Španiji i inostranstvu.

Predsjednik Evropske narodne partije Manfred Weber okrivio je liberalni pristup migracijama za krizu i smrtne slučajeve na granici.

Delegacija španske Narodne partije u Evropskom parlamentu optužila je vladu premijera Pedra Sancheza da ugrožava vanjske granice Španije i EU, te osigurala parlamentarnu raspravu o krizi u septembru.

Lider krajnje desničarske stranke Vox Santiago Abascal opisao je prelazak kao invaziju i optužio vladu da podstiče neregularne migracije i ne štiti suverenitet zemlje.

Grande-Marlaska je također pozvao Italiju da preispita odluku o ponovnom uvođenju graničnih kontrola sa Španijom, ističući da Schengenski prostor nije ugrožen jer Ceuta ima poseban granični režim i migranti nisu nastavili put prema ostatku Evrope.