Španija odlikovala Francescu Albanese za dokumentovanje zločina u Gazi Španski premijer je pohvalio Albanese kao glas koji čuva savjest svijeta

Španski premijer Pedro Sanchez dodijelio je u četvrtak Orden građanskih zasluga specijalnoj izvjestiteljici Ujedinjenih nacija Francesci Albanese, odajući priznanje njenom radu na dokumentovanju kršenja međunarodnog prava u Pojasu Gaze.

Sanchez je primio Francescu Albanese u Madridu, gdje su razgovarali o situaciji u Palestini, značaju međunarodnog prava i "potrebi za hitnim okončanjem nasilja i izgradnjom trajnog mira zasnovanog na dostojanstvu i humanosti", navodi se u saopćenju vlade.

"Javna odgovornost podrazumijeva i moralnu obavezu da ne okrećemo glavu", napisao je Sanchez na društvenim mrežama, pohvalivši Albanese kao "glas koji čuva savjest svijeta".

Orden građanskih zasluga jedno je od najviših civilnih priznanja u Španija i dodjeljuje se španskim i stranim državljanima za izuzetne zasluge u korist države ili društva.

Albanese, italijanska pravna stručnjakinja, od 2022. godine obavlja funkciju specijalne izvjestiteljice UN-a za stanje ljudskih prava na okupiranim palestinskim teritorijama. Postala je jedan od najistaknutijih međunarodnih glasova koji kritikuju izraelske vojne operacije u Gazi.

Sanchez je u utorak poslao pismo Evropskoj komisiji tražeći aktiviranje mehanizma EU za blokiranje sankcija kako bi se odgovorilo na američke sankcije uvedene protiv Albanese, kao i sudija i tužilaca Međunarodnog krivičnog suda.

"To je poput međunarodne mafije, žele ušutkati svakoga ko traži kraj genocida i kraj zločina", rekla je Albanese za španskog emitera RTVE, govoreći o sankcijama protiv nje.

Također u četvrtak, španski ministar vanjskih poslova Jose Manuel Albares kritikovao je nastavak pritvora špansko-palestinskom aktivisti Saifu Abukesheku u Izraelu, nazvavši to "nedopustivim i neprihvatljivim".

Jose Manuel Albares rekao je španskom parlamentu da je u srijedu pozvao najvišeg izraelskog izaslanika u Španiji kako bi razgovarali o toj situaciji te da je također razgovarao s izraelskim ministrom vanjskih poslova Gideonom Saarom.

Albares je rekao da je Abukeshek nezakonito pritvoren u međunarodnim vodama gdje Izrael nema nadležnost, dok je putovao s humanitarnom flotilom prema Gazi.

"Španija je reagovala bez oklijevanja, potpuno jasno i odlučno, na kršenja međunarodnog prava", rekao je Albares.