Vlada kaže da je EU sindikat u kojem se nijedna članica ne može izdvojiti

Španija odbila Trumpovu prijetnju prekidom trgovine: Naše veze sa SAD su korisne za obje zemlje Vlada kaže da je EU sindikat u kojem se nijedna članica ne može izdvojiti

Španija je u srijedu umanjila važnost najnovijih prijetnji američkog predsjednika Donalda Trumpa toj zemlji nakon što je pozvao na prekid svake trgovine sa Španijom, nazivajući Madrid "izgubljenim slučajem", tokom samita NATO-a u Ankari, glavnom gradu Turske, javlja Anadolu.

Vladini izvori rekli su da Španija održava "veličanstvene društvene, kulturne i ekonomske odnose" sa SAD od kojih imaju koristi obje zemlje, piše španski EFE.

Naglasili su da je EU sindikat i da se nijedna pojedinačna država članica ne može izdvojiti u trgovinskim pitanjima.

Vlada je dala isti odgovor na slične prijetnje koje je uputio Trump ranije ove godine nakon što je Španija postala jedina članica NATO-a koja je odbila da se obaveže na povećanje potrošnje za odbranu na pet posto svog bruto domaćeg proizvoda (BDP).

Ponovio je da SAD ne može sam prekinuti trgovinske odnose sa Španijom jer je taj odnos sa EU-om u cjelini.

Vlada je istakla da, prema izvještaju, SAD ima trgovinski suficit sa Španijom, što znači da ima koristi od trgovinskih odnosa.

Dodaje se da ekonomske veze grade privatne kompanije, a ne vlade i ponavlja da je bilateralni odnos između Španije i Sjedinjenih Američkih Država "korisan za obje zemlje" i u trgovini i u odbrani.