Španija: EU da preduzme korake kako bi zaštitila nezavisnost ICC-a, UN-a i njihove akcije za okončanje genocida u Gazi

Şeyma Erkul Dayanç
06 Maj 2026•Ažuriranje: 06 Maj 2026
Španski premijer u srijedu je pozvao Evropsku komisiju da preduzme korake kako bi zaštitila nezavisnost Međunarodnog krivičnog suda i Ujedinjenih nacija, kao i njihove akcije za okončanje genocida u Gazi, javlja Anadolu.
"Tražimo od Komisije da aktivira Instrument protiv prisile, kako bi zaštitila nezavisnost Međunarodnog krivičnog suda i Ujedinjenih nacija, te njihove akcije za okončanje genocida u Gazi", rekao je Pedro Sanchez na društvenoj mreži kompanije X, sa sjedištem u SAD-u.
Rekao je da Španija "neće gledati na drugu stranu" i upozorio da sankcionisanje onih koji brane međunarodnu pravdu dovodi u opasnost sistem ljudskih prava.
EU ne može ostati posmatrač "suočen s ovim progonom", dodao je.
Izraelska vojska je ubila više od 72.600 ljudi, većinom žena i djece, te ranila više od 172.000 u napadu na Gazu od oktobra 2023. godine, prema podacima Ministarstva zdravstva Gaze.
Uprkos prekidu vatre koji je na snazi od prošlog oktobra, Izrael je odbio da dozvoli ulazak dogovorenih količina humanitarne pomoći u enklavu, gdje se oko 2,4 miliona Palestinaca, uključujući 1,5 miliona raseljenih, suočava s teškim humanitarnim uslovima.