Temperature u junu i julu bile gotovo tri stepena iznad prosjeka, dok su suša i rekordne vrućine doprinijele razornim šumskim požarima

Španija bilježi najtopliji i najsušniji početak ljeta otkako postoje mjerenja Temperature u junu i julu bile gotovo tri stepena iznad prosjeka, dok su suša i rekordne vrućine doprinijele razornim šumskim požarima

Španija je zabilježila najtopliji i najsušniji početak ljeta u historiji mjerenja, saopćila je u utorak ministrica okoliša Sara Aagesen, navodeći da su prosječne temperature u junu i julu bile gotovo tri stepena Celzijusa iznad uobičajenih vrijednosti.

Pozivajući se na podatke španske meteorološke službe, Aagesen je kazala da su juni i juli ove godine bili za 2,9 stepeni Celzijusa topliji od prosjeka za period od 1991. do 2020. godine, čime je prethodni temperaturni rekord za ta dva mjeseca premašen za više od 0,7 stepeni.

Istovremeno, Španija je imala najsušniji period juni–juli od početka vođenja evidencije 1961. godine, uz znatno manji broj oluja nego što je uobičajeno.

“Devet od 10 najtoplijih perioda juni–juli zabilježeno je u 21. stoljeću, a pet najtoplijih dogodilo se nakon 2015. godine“, navela je Aagesen na društvenoj mreži Bluesky.

Ekstremni vremenski uslovi doprinijeli su jednoj od najtežih sezona šumskih požara u posljednjim godinama u Španiji.

U julu je zabilježen najveći šumski požar u historiji zemlje, kada je u centralnoj pokrajini Avila u roku od pet dana izgorjelo više od 50.000 hektara zemljišta. Istovremeni požari u Avili, Madridu i Toledu primorali su oko 90.000 ljudi na evakuaciju ili boravak u zatvorenim prostorima zbog opasnog dima.

Ranije tokom mjeseca, u požaru u južnoj pokrajini Almeriji poginulo je 14 osoba.

Španija, kao i veliki dio južne Evrope, posljednjih godina suočava se sa sve češćim i intenzivnijim toplotnim valovima. Naučnici ovaj trend povezuju s klimatskim promjenama, dok rast temperatura i dugotrajne suše povećavaju rizik od velikih požara širom mediteranske regije.

Aagesen je pozvala na zajednički politički odgovor na klimatsku krizu, ističući potrebu za jačanjem koordinacije među institucijama i istovremenim rješavanjem uzroka klimatskih promjena.