Španija bilježi 212 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama od 21. juna Sistem javnog praćenja smrtnosti pokazuje dnevni porast broja žrtava od početka toplotnog vala

Španija je zabilježila 212 smrtnih slučajeva povezanih s vrućinama između 21. i 24. juna, prema podacima objavljenim u četvrtak iz državnog sistema za praćenje smrtnosti.

Sistem praćenja MoMo naveo je da su smrtni slučajevi zabilježeni od subote, kada je toplotni val zvanično počeo širom Španije.

Podaci pokazuju stalan dnevni porast smrtnosti. MoMo je registrovao 13 smrtnih slučajeva u subotu, 38 u nedjelju, 66 u ponedjeljak i 95 u utorak.

Toplotni val je također oborio više temperaturnih rekorda, uključujući najvišu ikada zabilježenu temperaturu u sjevernoj regiji Kantabrija od 43,7 stepeni Celzijusa.

Rekordno visoke noćne temperature zabilježene su i u gradu Zamora te u pokrajini Almerija.

Španska nacionalna meteorološka služba Aemet nije izdala crvena upozorenja za četvrtak.

Očekivale su se i dalje visoke temperature od oko 37-38 stepeni u nekoliko regija, dok su neka područja po prognozama očekivala kišu i grmljavinu.