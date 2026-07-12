Moskva i Kijev tvrde da su u najnovijim noćnim prekograničnim napadima ciljali naftnu, lučku i transportnu infrastrukturu

Šestero poginulih i nekoliko povrijeđenih dok Rusija i Ukrajina nastavljaju međusobne napade Moskva i Kijev tvrde da su u najnovijim noćnim prekograničnim napadima ciljali naftnu, lučku i transportnu infrastrukturu

Najmanje šest osoba je poginulo, a nekoliko ih je povrijeđeno u noćnim napadima u Rusiji i Ukrajini, dok su obje strane razmjenjivale udare dugog dometa i iznosile izvještaje o šteti nanesenoj suprotnoj strani, prenosi Anadolu.

U Rusiji je jedan muškarac poginuo, a tri osobe su povrijeđene, uključujući jedno dijete, u napadu ukrajinske bespilotne letjelice na rafineriju nafte Syzran u Samarskoj oblasti, izjavio je regionalni guverner Vyacheslav Fedorishchev.

Odvojeno, vlasti u Belgorodskoj oblasti saopštile su da je trinaestogodišnji dječak, koji je bio teško ranjen u ukrajinskom napadu dronom na grad Grayvoron, preminuo u bolnici uprkos naporima ljekara da mu spase život.

U međuvremenu, ukrajinske vlasti su saopštile da su tri osobe poginule u ruskim noćnim napadima na Dnipropetrovsku oblast.

Još jedan civil je poginuo, a dva su povrijeđena u gradu Khersonu, navode lokalni zvaničnici.

Istovremeno, rusko Ministarstvo odbrane saopštilo je da su njegove oružane snage tokom noći izvele grupne udare preciznim oružjem dugog dometa lansiranim iz vazduha i jurišnim dronovima.

Prema navodima ministarstva, udari su bili usmjereni na lučku infrastrukturu u Odesi i Chornomorsku u Odeskoj oblasti, koja je korištena za istovar i skladištenje vojnog tereta i goriva, kao i na brodove koji prevoze te zalihe u ukrajinske luke.

Ministarstvo je navelo da su udari pogodili objekte za pretovar i skladištenje vojnog tereta i logistički centar transportne kompanije Odtrans u luci Odesa, kao i infrastrukturu teretnog terminala i rezervoare za skladištenje goriva u luci Chornomorok.

Također je saopšteno da su u Chornomorsku pogođena dva broda za rasuti teret, trajekt koji je dostavljao zalihe za ukrajinsku vojsku i patrolni čamac koji je osiguravao lokaciju.

Generalštab Ukrajine je sa svoje strane saopštio da su ukrajinske snage pogodile rafineriju nafte Syzran u ruskoj Samarskoj oblasti, 10 tankera i četiri trajekta u Azovskom moru, kao i voz s gorivom.

Generalštab je također naveo da je uspio pogoditi postrojenje za preradu nafte u kompleksu NOVATEK Ust-Luga.

Tvrdnje ruske i ukrajinske vojske nisu mogle biti nezavisno provjerene.