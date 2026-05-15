Vlasti sumnjaju da su žrtve umrle od toplotnog udara u operaciji krijumčarenja ljudi

Šestero migranata, uključujući tinejdžera, pronađeno mrtvo u teretnom vagonu voza u Teksasu Vlasti sumnjaju da su žrtve umrle od toplotnog udara u operaciji krijumčarenja ljudi

Šest migranata, uključujući 14-godišnjeg dječaka, pronađeno je mrtvo u teretnom vagonu voza u Laredu, saopštile su vlasti u četvrtak.

Tri žrtve su Meksikanci, dok je za ostale tri potvrđeno ili se vjeruje da su iz Hondurasa, rekli su zvaničnici iz tih zemalja, prema "The Washington Postu".

Šef policije Lareda Miguel Rodriguez rekao je da vlasti vjeruju da su migranti žrtve operacije krijumčarenja ljudi. Dodao je da savezni zvaničnici nastavljaju istragu smrti.

Rodriguez je rekao da je voz krenuo iz Long Beacha 7. maja i stigao u Del Rio u subotu. Vlasti vjeruju da su migranti tamo ušli u teretni vagon.

Tijela su otkrivena nakon što je voz stigao u područje Lareda u nedjelju poslijepodne.

Gradonačelnik Lareda Victor Trevino rekao je da preliminarni medicinski nalazi ukazuju na to da su žrtve vjerovatno umrle od toplotnog udara nekoliko sati prije nego što su pronađene.