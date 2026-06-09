Šest zemalja uvelo sankcije mrežama koje finansiraju i omogućavaju napade doseljenika na Zapadnoj obali

Burak Bir
09. juni 2026.•Ažuriranje: 09. juni 2026.
Velika Britanija, Australija, Kanada, Francuska, Novi Zeland i Norveška u utorak su objavili sankcije usmjerene protiv mreža koje, kako navode, finansiraju i omogućavaju napade doseljenika na Palestince na okupiranoj Zapadnoj obali.
Ova odluka uslijedila je kao odgovor na rekordno širenje izraelskih naselja i porast nasilja izraelskih doseljenika na Zapadnoj obali, navodi se u više saopćenja.
“Zajedno s našim britanskim, kanadskim, australskim, novozelandskim i norveškim partnerima danas uvodimo nove sankcije protiv odgovornih za intenziviranje kolonizacije i nasilja na Zapadnoj obali“, izjavio je francuski ministar vanjskih poslova Jean-Noel Barrot na društvenoj mreži kompanije X sa sjedištem u SAD-u.
U saopćenju britanskog Ministarstva vanjskih poslova istaknuto je da Velika Britanija također snažno savjetuje britanskim kompanijama da ne posluju u ilegalnim izraelskim naseljima.
Na nacionalnom nivou, Francuska je dodatno zabranila ulazak na svoju teritoriju izraelskom ministru finansija Bezalelu Smotrichu, trojici vođa doseljeničkih grupa i 21 izraelskom doseljeniku zbog nasilja na okupiranoj Zapadnoj obali, naveo je Barrot.