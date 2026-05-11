Šest tijela pronađeno u vagonu teretnog voza u Teksasu, istraga u toku Vlasti kažu da uzrok smrti nije poznat nakon otkrića na željezničkoj stanici Laredo, objavili su mediji

Šest tijela pronađeno je u vagonu teretnog voza u Laredu, Teksas, saopćile su vlasti, a istraga o okolnostima njihove smrti je u toku, objavili su mediji u ponedjeljak ujutro, javlja Anadolu.

Tijela su otkrivena na željezničkoj stanici Union Pacific oko 15.30 sati po lokalnom vremenu u nedjelju, prema riječima Josea Espinoze, službenika za informisanje javnosti u policijskoj upravi Laredo, prema CNN-u.

Policija je saopćila da su tijela otkrivena tokom rutinskog pregleda vagona nakon što je primljen poziv od zaposlenika oko 15 sati.

"Okolnosti njihove smrti su nepoznate", citirao je list glasnogovornika policije Joea Baezu, dodajući da je slučaj još uvijek u ranoj fazi.

"Ovo je vrlo rana faza istrage. Trenutno nema mnogo toga za otkriti", rekao je.

Vlasti su saopćile da nije pronađen nijedan preživjeli, a godine i imigracijski status preminulih još nisu utvrđeni.

"Ovo je vrlo nesretan događaj. Previše života je izgubljeno", rekao je Espinoza.

Union Pacific je saopćio da je ožalošćen incidentom i da sarađuje s organima za provođenje zakona.

Američka carina i granična zaštita saopćili su da slučaj istražuju lokalna policija, Istrage domovinske sigurnosti i Teksaški rendžeri.