Nadležne službe rade na identifikaciji žrtava nakon požara na projektu Oxy Tower u glavnom gradu Belgije

Šest osoba poginulo u požaru na gradilištu u Briselu Nadležne službe rade na identifikaciji žrtava nakon požara na projektu Oxy Tower u glavnom gradu Belgije

Šest osoba je poginulo u požaru na gradilištu u centru Brisela, dok su dvije osobe hospitalizovane sa teškim opekotinama, javio je u srijedu emiter RTBF, prenosi Anadolu.

Požar je izbio u utorak oko 7:30 sati po lokalnom vremenu u jednom od liftovskih okana na projektu Oxy Tower na trgu Place De Brouckere, gdje se nekadašnje administrativno sjedište Grada Brisela pretvara u višenamjenski kompleks.

Oko 250 radnika nalazilo se na gradilištu u trenutku kada je požar izbio, saopštio je inspektorat rada.

Nakon evakuacije gradilišta, prijavljen je nestanak šest radnika belgijske i rumunske nacionalnosti.

Spasilačke ekipe su kasnije iz liftovskog okana izvukle šest tijela.

Nadležni su saopštili da identiteti žrtava još uvijek nisu zvanično potvrđeni, te da ne mogu potvrditi da li izvučena tijela pripadaju nestalim radnicima sve dok se ne završi proces identifikacije.