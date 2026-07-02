Šest osoba poginulo, 22 povrijeđene u eksploziji bombe u kafiću u Damasku

Rania R.a. Abushamala
02. juli 2026.•Ažuriranje: 02. juli 2026.
Najmanje šest osoba je poginulo, a 22 su povrijeđene u eksploziji bombe koja je u četvrtak odjeknula u jednom kafiću u centru Damaska, saopćilo je sirijsko Ministarstvo zdravstva za državnu televiziju Alikhbariah.
Direktor Odjela za hitnu medicinsku pomoć pri Ministarstvu zdravstva Ahmed Bakour ranije je izjavio da su svi povrijeđeni prevezeni u nekoliko bolnica u glavnom gradu Sirije.
Prema navodima dopisnika televizije Alikhbariah, eksploziju je izazvala eksplozivna naprava postavljena u kafiću u ulici Al-Nasr, u blizini Palate pravde.
Za sada nijedna grupa nije preuzela odgovornost za napad, a istraga o okolnostima eksplozije je u toku.