Šest novorođenčadi preminulo u bolnici u Daki, pokrenuta istraga zbog tehničkog kvara Bebe, stare između jednog i tri dana, preminule su između 6 i 9 sati ujutro u odjeljenju nakon poroda u bolnici u oblasti Maghbazar

Šest novorođenčadi preminulo je u roku od nekoliko sati u postoperativnom odjeljenju bolnice u centralnoj Daki u srijedu, što je pokrenulo vladinu istragu zbog sumnje na tehnički kvar.

Bebe, stare između jednog i tri dana, preminule su između 6 i 9 sati ujutro u odjeljenju nakon poroda u bolnici u oblasti Maghbazar, saopćili su zvaničnici Generalne direkcije za zdravstvene usluge Bangladeša (DGHS).

Zdravstveni zvaničnici navode da su staratelji tokom noći prijavili da je prostorija postala izrazito hladna, nakon čega je sistem klimatizacije navodno isključen na oko jedan sat.

Jedna beba je kasnije razvila komplikacije i prebačena je na odjeljenje intenzivne njege za novorođenčad (NICU), a zatim vraćena u odjeljenje. Do ranog jutra svih šest beba je kritično oboljelo i ponovo su prebačene na intenzivnu njegu, naveli su zvaničnici.

„Ne mislimo da su iznenadne smrti šestero djece posljedica komplikacija u liječenju“, rekao je zamjenik direktora DGHS-a prof. Zahid Raihan. „Sumnjamo da je uzrok mogao biti neki tehnički problem ili kvar.“

Direktor DGHS-a prof. Pravath Chandra Biswas kazao je da su istražitelji u odjeljenju pronašli „zagušljivu atmosferu“ te da nije postojala alternativna ventilacija u slučaju kvara klimatizacijskog sistema.

Policija, Odjel za kriminalističke istrage i vladina istražna komisija pokrenuli su istragu, a vlasti su saopćile da je timu naloženo da svoje nalaze dostavi u roku od 72 sata.