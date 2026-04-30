Šest članova posade oslobođeno s iranskog kontejnerskog broda koji je SAD zaplijenio Još 22 člana posade broda Touska ostala na plovilu, navodi iranska novinska agencija Tasnim

Šest iranskih članova posade s iranskog kontejnerskog broda, koji je zaplijenjen od strane SAD-a, oslobođeni su i vraćeni u Iran, izvijestila je u srijedu iranska novinska agencija Tasnim.

Još 22 člana posade broda Touska ostaju na plovilu, dodaje agencija, napominjući da iranski zvaničnici rade na tome da osiguraju i njihovo oslobađanje.

Centralna komanda vojske SAD-a (CENTCOM) saopćila je 20. aprila da su pomorske snage zaplijenile brod Touska u Omanskom zaljevu nakon što je navodno odbio da se povinuje naredbama blokade.

Nasilje u regionu eskaliralo je nakon što su SAD i Izrael započeli napade na Iran 28. februara, što je izazvalo odmazdu Teherana protiv američkih saveznika u Zaljevu i zatvaranje Hormuškog moreuza.

Primirje je najavljeno 8. aprila uz posredovanje Pakistana, a 11. aprila uslijedili su razgovori u Islamabadu, ali sporazum nije postignut. Američki predsjednik Donald Trump kasnije je rekao da je primirje produženo na zahtjev Pakistana, čekajući prijedlog iz Teherana.

Od 13. aprila, SAD provodi pomorsku blokadu usmjerenu na iranski pomorski saobraćaj u Hormuškom moreuzu, kao odgovor na iranska ograničenja prolaska brodova kroz ovaj vodeni put.