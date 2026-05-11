Šesnaest porodica podnijelo tužbu protiv TikToka u Francuskoj zbog navodne "zloupotrebe slabosti" Advokati optužuju platformu za iskorištavanje ranjivosti maloljetnika, stvaranje "mentalnih zatvora" putem sadržaja vođenog algoritmima

Šesnaest porodica podnijelo je u ponedjeljak kolektivnu tužbu pariskom tužilaštvu protiv TikToka zbog navodne "zloupotrebe slabosti", objavio je emiter Franceinfo, javlja Anadolu.

Porodice, koje zastupa advokatica Laure Boutron-Marmion, optužuju platformu za iskorištavanje ranjivosti maloljetnika, u nekim slučajevima navodno doprinoseći samoubistvima i teškim poremećajima mentalnog zdravlja.

"Imamo mašinu dizajniranu i razvijenu da iskoristi ovu ranjivost. TikTok stvara mentalne zatvore za adolescente, zatvore za poremećaje", rekla je Boutron-Marmion za Fanceinfo.

Uporedila je efekte TikToka s "digitalnim krekom".

Tužba je usmjerena na rukovodioce TikToka u Francuskoj i međunarodno, tvrdeći da je platforma u potpunosti svjesna kako njen algoritam preporuka funkcioniše.

"To je sistem visoko personaliziranih preporuka i kontinuiranog skrolovanja koji stvara snažnu ovisnost i iskorištava ranjivost adolescenata", rekla je.

"Oni vrlo dobro znaju efekte platforme, ali ne čine ništa", dodala je.

Advokatica je rekla da porodice žele izvesti TikTok pred francuski krivični sud zbog zloupotrebe slabosti, pored tekućih građanskih postupaka.

"Ne žele se zaustaviti na jednostavnoj tužbi", rekla je.

Neke od uključenih porodica izgubile su djecu zbog samoubistva, dok druge prijavljuju slučajeve anoreksije, depresije i suicidalnih misli.

Tužbom se poziva na strožu regulaciju društvenih medija, uključujući potencijalnu zabranu za korisnike mlađe od 15 godina, ideja o kojoj se trenutno raspravlja u Francuskoj.

TikTok je ranije objavio da je implementirao više od 50 sigurnosnih funkcija i alata za tinejdžere i da nastavlja ulagati u iskustva primjerena uzrastu i sigurna za korisnike.