Portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova kaže da će delegacija Irana održati bilateralne razgovore s Pakistanom i Katarom, nakon čega će uslijediti četverostrani sastanci koji uključuju SAD, Pakistan i Katar

Šefovi diplomatije Irana i Švicarske sastali se uoči razgovora između SAD-a i Irana Portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova kaže da će delegacija Irana održati bilateralne razgovore s Pakistanom i Katarom, nakon čega će uslijediti četverostrani sastanci koji uključuju SAD, Pakistan i Katar

Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi i njegov švicarski kolega Ignazio Cassis sastali se se u nedjelju u Burgenstocku, u Švicarskoj, uoči planiranih razgovora između SAD-a i Irana koji će se održati na istoj lokaciji kasnije tokom dana, prenosi Anadolu.

Araghchi se sastao s Cassisom „u okviru prvog zvaničnog programa iranske delegacije u Švicarskoj“, javila je iranska državna novinska agencija IRNA.

Portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei izjavio je za IRNA-u da će iranska delegacija održati nekoliko sastanaka tokom dana, uključujući i sastanke s delegacijama Pakistana i Katara, koji djeluju kao posrednici.

„U popodnevnim satima bit će održani četverostrani sastanci između delegacija Islamske Republike Iran i Sjedinjenih Američkih Država, uz prisustvo predstavnika Katara i Pakistana“, rekao je Baqaei.

Ranije su američka i iranska delegacija stigle u Švicarsku na tehničke pregovore u okviru memoranduma o razumijevanju koji je potpisan u srijedu s ciljem okončanja višemjesečnog sukoba na Bliskom istoku i ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca.

Razgovore u Burgenstocku predvodit će američki potpredsjednik JD Vance, te predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Qalibaf i Araghchi s iranske strane, uz posredovanje Pakistana.