Šefovi diplomatije Irana i Švicarske sastali se uoči razgovora između SAD-a i Irana

Serdar Dincel
21. juni 2026.•Ažuriranje: 21. juni 2026.
Iranski ministar vanjskih poslova Abbas Araghchi i njegov švicarski kolega Ignazio Cassis sastali se se u nedjelju u Burgenstocku, u Švicarskoj, uoči planiranih razgovora između SAD-a i Irana koji će se održati na istoj lokaciji kasnije tokom dana, prenosi Anadolu.
Araghchi se sastao s Cassisom „u okviru prvog zvaničnog programa iranske delegacije u Švicarskoj“, javila je iranska državna novinska agencija IRNA.
Portparol iranskog Ministarstva vanjskih poslova Esmaeil Baqaei izjavio je za IRNA-u da će iranska delegacija održati nekoliko sastanaka tokom dana, uključujući i sastanke s delegacijama Pakistana i Katara, koji djeluju kao posrednici.
„U popodnevnim satima bit će održani četverostrani sastanci između delegacija Islamske Republike Iran i Sjedinjenih Američkih Država, uz prisustvo predstavnika Katara i Pakistana“, rekao je Baqaei.
Ranije su američka i iranska delegacija stigle u Švicarsku na tehničke pregovore u okviru memoranduma o razumijevanju koji je potpisan u srijedu s ciljem okončanja višemjesečnog sukoba na Bliskom istoku i ponovnog otvaranja Hormuškog tjesnaca.
Razgovore u Burgenstocku predvodit će američki potpredsjednik JD Vance, te predsjednik parlamenta Mohammad Bagher Qalibaf i Araghchi s iranske strane, uz posredovanje Pakistana.