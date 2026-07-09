Hakan Fidan i Abbas Araghchi razmijenili mišljenja o najnovijim dešavanjima u regiji i stanju primirja, navode izvori iz Ministarstva vanjskih poslova Turske

Šefovi diplomatija Turske i Irana razgovarali o regionalnim dešavanjima i primirju Hakan Fidan i Abbas Araghchi razmijenili mišljenja o najnovijim dešavanjima u regiji i stanju primirja, navode izvori iz Ministarstva vanjskih poslova Turske

Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan razgovarao je u četvrtak telefonom s iranskim ministrom vanjskih poslova Abbasom Araghchijem o najnovijim dešavanjima u regiji i stanju primirja, saopćili su izvori iz Ministarstva vanjskih poslova Turske.

Prema istim izvorima, Fidan i Araghchi razmijenili su mišljenja o najnovijim dešavanjima u regiji i situaciji u vezi s primirjem.

Izvori nisu iznijeli više detalja o sadržaju razgovora.

Sjedinjene Američke Države izvele su napade na Iran drugi dan zaredom nakon što je Teheran gađao plovila koja prolaze kroz Hormuški moreuz, strateški plovni put od ključnog značaja za globalno snabdijevanje energentima.

Iran insistira da brodovi prije prolaska kroz moreuz koordiniraju s njegovim vlastima te odbacuje prolazak bilo kojom rutom osim one koju je odredio.

Iran i Sjedinjene Američke Države 17. juna postigli su memorandum o razumijevanju, uz posredovanje Pakistana, s ciljem okončanja međusobnog sukoba i otvaranja puta ka trajnom mirovnom sporazumu.

Međutim, američki predsjednik Donald Trump izjavio je u srijedu da je taj sporazum okončan, čime je praktično otvoren novi krug vojne konfrontacije.