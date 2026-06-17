Šefovi diplomatija Turske, Egipta i Pakistana razgovarali o mirovnom procesu između SAD-a i Irana

Sümeyye Dilara Dinçer
17. juni 2026.•Ažuriranje: 17. juni 2026.
Ministri vanjskih poslova Turske, Egipta i Pakistana razgovarali su o mirovnom procesu između Sjedinjenih Američkih Država i Irana s ciljem okončanja rata, saopćili su u srijedu izvori iz turskog Ministarstva vanjskih poslova.
Turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan obavio je odvojene telefonske razgovore s egipatskim ministrom vanjskih poslova Badrom Abdelattyjem i pakistanskim ministrom vanjskih poslova Mohammadom Ishaqom Darom.
Ministri su razmijenili mišljenja o predstojećim nastavnim pregovorima koji imaju za cilj uspostavljanje trajnog mira između Irana i Sjedinjenih Američkih Država.