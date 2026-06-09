Šefovi diplomatija Turske, Azerbejdžana i Gruzije obećali jačanje trilateralne saradnje

Ministri vanjskih poslova Turske, Azerbejdžana i Gruzije u ponedjeljak su se obavezali na jačanje trilateralne saradnje u širokom spektru oblasti, zasnovane na dubokoj tradiciji prijateljstva, dobrosusjedskih odnosa, međusobnog poštovanja i povjerenja.

Ministar vanjskih poslova Turske Hakan Fidan, ministar vanjskih poslova Azerbejdžana Jeyhun Bayramov i ministrica vanjskih poslova Gruzije Maka Botchorishvili istakli su da njihove zemlje prepoznaju regionalnu povezanost kao ključni element regionalne saradnje, ekonomskog rasta i razvoja regije.

Prema zajedničkoj deklaraciji koju je objavilo Ministarstvo vanjskih poslova Turske nakon Desetog trilateralnog sastanka ministara vanjskih poslova Turske, Azerbejdžana i Gruzije održanog jučer u Istanbulu, tri države će nastojati unaprijediti odnose u političkoj, ekonomskoj, trgovinskoj, sigurnosnoj, naučno-tehnološkoj i kulturnoj oblasti.

Ministri su ponovili podršku suverenitetu, teritorijalnom integritetu i međunarodno priznatim granicama svojih država te naglasili važnost regionalnog mira, sigurnosti i stabilnosti.

Također su pozdravili značajan doprinos koji su tri zemlje dale održivom miru i stabilnosti, ocijenivši da su oni ključni za razvoj i prosperitet regije i šireg područja.

U deklaraciji se ukazuje i na rastuće sigurnosne izazove, uključujući terorizam, transnacionalni organizirani kriminal, cyber napade i hibridne prijetnje.

Tri zemlje obnovile su opredijeljenost za jačanje saradnje u borbi protiv terorizma i nezakonitih aktivnosti, uključujući trgovinu oružjem i narkoticima, trgovinu ljudima, krijumčarenje migranata, pranje novca, krivična djela protiv kulturne i historijske baštine te cyber kriminal.

Ministri su istakli značajne korake poduzete radi jačanja tranzitnog potencijala svojih zemalja, uključujući Transkaspijski istočno-zapadni srednji koridor, multimodalni transportni koridor zasnovan na željezničkom saobraćaju koji prolazi kroz teritorije Turske, Azerbejdžana i Gruzije, kao i napore za integraciju u međunarodni tranzitni sistem.

Posebno su naglasili ključnu ulogu željezničke pruge Baku–Tbilisi–Kars (BTK) u okviru Srednjeg koridora te pozdravili završetak modernizacijskih radova na tom projektu, obilježen 2. juna na Međunarodnoj željezničkoj stanici Akhalkalaki u Gruziji.

Ministri su potvrdili i opredijeljenost za daljnje unapređenje regionalne povezanosti kroz mehanizam koji okuplja ministre vanjskih poslova i saobraćaja Turske, Azerbejdžana, Kazahstana i Gruzije.

U deklaraciji je naglašena i saradnja u oblasti transporta i energetike, uključujući zelenu energiju i tehnologije s niskom emisijom ugljika.

Tri zemlje prepoznale su strateški značaj naftovoda Baku–Tbilisi–Ceyhan i Južnog plinskog koridora za energetsku sigurnost regije i Evrope te potvrdile podršku širenju energetske saradnje, uključujući prijenos i trgovinu zelenom energijom.

Deklaracija poziva i na jačanje saradnje u trgovini, investicijama, održivom rastu, efikasnom korištenju obnovljivih izvora energije, zaštiti okoliša i borbi protiv klimatskih promjena.

Ministri su pozdravili predstojeće predsjedavanje Turske Konferencijom Ujedinjenih nacija o klimatskim promjenama COP31, kao i organizaciju 13. Svjetskog urbanog foruma u Azerbejdžanu.

Turska, Azerbejdžan i Gruzija obavezali su se i na produbljivanje međuljudskih veza kroz obrazovanje, turizam, kulturnu i društvenu razmjenu, informacijsko-komunikacijske tehnologije te unapređenje zračnih, željezničkih i cestovnih veza.

Također su izrazili podršku proširenju poslovnih kontakata, poticanju investicija, istraživanju izvozno-uvoznih mogućnosti i pronalaženju novih područja ekonomske saradnje.

Ministri su naveli da će održavati direktne kontakte putem poslovnih zajednica, privrednih komora i industrijskih udruženja, te su pozdravili održavanje Sedmog poslovnog foruma Turska–Azerbejdžan–Gruzija, održanog u Gruziji u februaru ove godine.

Tri zemlje su dodatno istakle uspjeh postojećih trilateralnih mehanizama saradnje, uključujući međuparlamentarnu saradnju, te najavile nastavak koordinacije u međunarodnim organizacijama, uključujući međusobnu podršku kandidaturama kada je to moguće.

Prema zajedničkoj deklaraciji, 11. sastanak ministara vanjskih poslova Turske, Azerbejdžana i Gruzije trebao bi biti održan u Gruziji tokom 2027. godine, na datum koji će biti naknadno usaglašen.